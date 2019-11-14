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Общество

"Позиция нижегородского правительства по плотине - единственно правильная", - Асхат Каюмов

20 ноября 2019 15:13  [45] Общество
Асхат Каюмов

Асхат Каюмов

Фото: НИА Нижний Новгород

"Позиция нижегородского правительства по плотине - единственно правильная", - сказал директор экологического центра "Дронт" Асхат Каюмов, комментируя встречу президента России Владимира Путина и заместителя председателя правительства РФ Максима Акимова.

В рамках встречи был поднят вопрос строительства нижегородского низконапорного гидроузла.

Напомним, что Владимир Путин поинтересовался у вице-премьера - на какой стадии сейчас находится проект реконструкции гидронапорной плотины в балахне.

Максим Акимов ответил, что "данный вопрос остается сложным...".

"Мы ведём непростую дискуссию с администрацией Нижегородской области. Реконструкция Нижегородского гидронапорного узла - это 40-километровый участок, где у нас осадка два метра, не больше, и, соответственно, мы не можем от Ярославля до Казани сделать сквозное движение", - пояснил вице-премьер.

"Но там на пути у нас Балахна, традиционно это зона подтопления, и, конечно, нам надо предусмотреть весь комплекс мероприятий, чтобы не пострадали люди, чтобы ситуация там не ухудшилась, а улучшилась", - отметил Максим Акимов.

"Мы по-прежнему ещё в стадии доработки проектно-сметной документации, потому что там не все проектные решения найдены", - подытожил он.

Комментируя встречу президента и заместителя председателя правительства, Асхат Каюмов сказал, что "без учёта экологических последствий, без анализа той ситуации, которая возникнет после появления гидроузла, начинать строительство просто неразумно".

"Позиция нашего областного правительства - а давайте посчитаем все последствия, к которым приведёт низконапорная плотина - единственно правильная. А когда все расчеты последствий будут сделаны, возникнут вопросы уже на федеральном уровне: какое альтернативное решение нужно принять, чтобы избежать столь серьезных проблем", - отметил Асхат Каюмов.

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