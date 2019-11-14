Президент Владимир Путин и вице-премьер Максим Акимов обсудили улучшение ситуации в Балахне при реконструкции гидроузла Общество

Фото: с сайта президента РФ

Президент РФ Владимир Путин и вице-премьер России Максим Акимов в ходе рабочей встречи 19 ноября обсудили улучшение ситуации в Балахне при реконструкции Нижегородского гидронапорного узла. Об этом сообщается на сайте президента страны.

Владимир Путин поинтересовался у вице-премьера — на какой стадии сейчас находится проект реконструкции гидронапорной плотины в балахне.

Максим Акимов ответил, что "данный вопрос остается сложным...".

"Мы ведём непростую дискуссию с администрацией Нижегородской области. Реконструкция Нижегородского гидронапорного узла - это 40-километровый участок, где у нас осадка два метра, не больше, и, соответственно, мы не можем от Ярославля до Казани сделать сквозное движение", - пояснил вице-премьер.

"Но там на пути у нас Балахна, традиционно это зона подтопления, и, конечно, нам надо предусмотреть весь комплекс мероприятий, чтобы не пострадали люди, чтобы ситуация там не ухудшилась, а улучшилась", - отметил Максим Акимов.

"Мы по-прежнему ещё в стадии доработки проектно-сметной документации, потому что там не все проектные решения найдены", - подытожил он.

Комментируя встречу президента и заместителя председателя правительства, глава администрации Балахнинского района Алексей Левкович сказал, что Балахна действительно исторически находится в низменной местности, где происходят подтопления.

"Балахна исторически находится в низменной местности, где происходят подтопления. Поэтому вопрос строительства плотины волнует практически каждого жителя нашего города. Возведение гидроузла, если не учесть все возможные варианты его влияния на экологию, на здоровье и условия жизни людей, может значительно усугубить уже существующую непростую ситуацию", - пояснил глава рациона.

"Поддержка региональной власти в этом вопросе очень для нас важна. Главное сейчас продолжать совместную работу и тогда компромиссный вариант обеспечения судоходства на Волге будет найден", - добавил Алексей Левкович.

Заместитель директора департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Алексей Краснов, комментируя встречу президента и зампреда, отметил, что "позиция властей региона о поиске решений всех узких вопросов при строительстве гидроузла играет определяющую роль".

"Проект строительства низконапорной плотины затрагивает интересы жителей сразу нескольких районов области, в частности и Нижнего Новгорода. Много острых и важных вопросов до сих пор не были сняты проектировщиками. И здесь активная позиция правительства Нижегородской области о том, что пока не будут найдены решения всех узких вопросов, и не будут учтены интересы в первую очередь жителей области, играет определяющую роль", - сказал Алексей Краснов.

"Мы должны продолжать настаивать на нахождении таких технических решений, которые не допустят существенного вреда окружающей среде и не затронут интересы населения", - пояснил он.