Банк "Открытие" аккредитовал два новых жилых комплекса в Нижнем Новгороде Бизнес

Банк "Открытие" аккредитовал два строящихся жилых объекта: дом премиум-класса "Коллекция" (Группа компаний ЭкОйл) и ЖК Новая Кузнечиха (ГК Столица Нижний). Об этом сообщает пресс-служба банка.

Благодаря аккредитации, банк сможет предложить будущим новоселам микрорайона льготные и комфортные условия по ипотечному кредитованию. Дом премиум-класса "Коллекция" будет возведен в историческом центре Нижнего Новгорода в квадрате улиц Октябрьской, Алексеевской, Грузинской и Ошарской в тихом районе.

ЖК "Новая Кузнечиха" - это новый микрорайон комплексной застройки в Советском районе Нижнего Новгорода. Комплекс примыкает к ул. Маршала Малиновского, находящейся в микрорайоне Кузнечиха 2. Микрорайон находится около лесного массива и при этом расположен близко к транспортному узлу, что позволит быстро оказаться в любой точке города.

Покупатели квартир в указанных жилых комплексах могут оформить ипотеку по программе "Новостройка" в банке "Открытие" по ставке от 7,95%. Минимальная ставка действует в рамках программ "Новостройка" и "Новостройка с эскроу" и доступна для зарплатных клиентов "Открытия", а также при приобретении квартиры у партнера банка или если заявка на кредит подается через digital-канал. Предложение действительно для кредита на сумму от 4 млн рублей при условии заключении кредитного договора в течение 30 дней с момента подачи заявки.

Напомним, что в октябре 2019 года банк "Открытие" объявил о рекордном снижении ставок практически по всем программам ипотечного кредитования (за исключением военной ипотеки).