Банк "Открытие" предложил самые низкие ставки по ипотеке за всю историю российского рынка кредитования Экономика

Банк "Открытие" предложил самые низкие ставки по ипотеке за всю историю российского рынка кредитования. Об этом заявили в пресс-службе банка.

Банк "Открытие" объявил о рекордном снижении ставок практически по всем программам ипотечного кредитования (за исключением военной ипотеки). Теперь получить кредит на покупку жилья на первичном рынке можно по ставке 7,95%. Это абсолютный исторический минимум по ставкам ипотечного кредитования в России на открытом рынке (без учета программ государственного субсидирования и индивидуальных программ застройщиков).



Минимальная ставка действует в рамках программ "Новостройка" и "Новостройка с эскроу" и доступна для зарплатных клиентов "Открытия", а также при приобретении квартиры у партнера банка или если заявка на кредит подается через digital-канал. Предложение действительно для кредита на сумму от 4 млн рублей при условии заключении кредитного договора в течение 30 дней с момента подачи заявки.



По кредитным программам на покупку готового жилья ставки составляют от 8,25% до 8,9%; по программе на приобретение апартаментов - от 8,8% до 9,1%; по кредитам под залог имеющегося жилья ставки составляют от 9,7% до 10,7%. Рефинансировать ранее оформленные ипотечные кредиты теперь можно по ставке от 8,25%. Условия по программам "Военная ипотека" и "Рефинансирование военной ипотеки" не изменились: военнослужащие могут получить кредит на приобретение жилья по ставке 8,8% годовых.



Ипотечное кредитование – одно из ключевых направлений бизнеса банка "Открытие". По итогам третьего квартала количество выданных кредитов на приобретение жилья выросло в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 20 856. Объем выдач увеличился почти в 3 раза, до 53,9 млрд рублей. Это позволило банку подняться сразу на 10 позиций в рейтинге крупнейших ипотечных банков по объему выдач ИА "Русипотека" - с 15-го места в 2018 году на 5-е в 2019-м.



"Новое предложение "Открытия" не имеет аналогов среди российских банков, наши ставки для открытого рынка (программы без дополнительного субсидирования ставок государством и застройщиками или платежами за сниженные ставки) обновили абсолютный исторический минимум. И мы ожидаем значительный рост спроса на наши программы у ипотечных заемщиков. О популярности наших продуктов и успешности работы "Открытия" говорят ключевые бизнес-показатели: мы растем темпами, значительно опережающими среднерыночные. Я уверен, что эта тенденция сохранится как до конца текущего года, так и в будущем году, так как мы намерены и впредь предлагать нашим клиентам наиболее привлекательные условия", - рассказал директор департамента кредитного бизнеса банка "Открытие" Михаил Чамров.

Кроме того, банк увеличил выдачи ипотечных кредитов более чем 3 раза по итогам 9 месяцев 2019 года к аналогичному периоду 2018-го и вошел в пятерку лидеров рынка по этому показателю.