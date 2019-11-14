Программа для инвеступолномоченных в Нижегородской области: что это даст?

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Второй этап обучающей программы для нижегородских инвестиционных уполномоченных стартовал 20 ноября 2019 года. Организатором обучающей программы выступила Корпорация развития Нижегородской области. Глава региона Глеб Никитин подчеркнул важность прямого диалога предпринимателей и руководителей органов власти.
"Нужно разговаривать с бизнесом на одном языке, слышать его и получать обратную связь. На областном уровне регулярно проходят встречи с представителями бизнес-сообщества. Это ни в коем случае не должна быть история "для галочки": по итогам каждого такого совещания даются конкретные поручения. Считаю важным, чтобы подобные встречи инвеступолномоченные проводили и на уровне муниципалитетов", - подчеркнул Глеб Никитин.
Большинство инвеступолномоченных - представители муниципалитетов
Генеральный директор АО "Корпорация развития Нижегородской области" Тимур Халитов напомнил, что первый модуль обучающей программы для инвеступолномоченных прошел в апреле 2019 года и показал свою эффективность в качестве инструмента для формирования единой инвестиционной команды региона.
"На втором этапе обучения большое внимание будет уделено бизнес-подходам и новым инструментам во взаимодействии с инвесторами. Также программа будет сконцентрирована на вопросах сопровождения инвестпроектов и эффективного взаимодействия органов власти и бизнеса. И, конечно, особое внимание будет уделено мероприятиям по командообразованию", - подчеркнул Тимур Халитов.
Деловые игры и лекции
Деловая игра, в свою очередь, будет направлена на формирование готового продукта: будет обсуждаться паспорт района, как его правильно сформировать и презентовать, подсветив все сильные стороны каждого муниципального образования.
Лекторами и спикерами тренингов обучающей программы для инвеступолномоченных станут эксперты федерального и регионального уровня, среди которых магистр игры "Что? Где? Когда?" Виктор Сиднев, директор по региональному развитию "Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития" Алексей Бобов, преподаватель кафедры спортивной психологии ННГУ им. Лобачевского Дина Братсберг, генеральный директор "Агентства маркетинговых коммуникаций "Теория Дарвина" Владимир Кутилов и заместитель управляющего делами правительства Нижегородской области Сергей Бочаров.
Преимущества Института инвеступолномоченных
- сокращение сроков согласований и разрешений за счет ежедневного контроля
- снижение временных издержек при реализации проекта
Упрощение процедур по выдаче разрешений на строительство
Создание комфортных условий для развития предпринимательской деятельности – одна из задач, прописанных в проекте Стратегии развития Нижегородской области. Для достижения этих целей регулярно проводятся круглые столы с представителями строительного бизнеса.
Например, сроки выдачи застройщикам документации по планировке земельных участков уже сокращены в среднем до 15,5 дней при нормативном показателе 20 дней.
Кроме того, с 1 октября в регионе начала в тестовом режиме работать система предоставления госуслуги по оформлению строительной документации в электронном виде. Однако такой формат не позволяет застройщикам в рабочем порядке устранять нарушения в оформленных документах.
В пресс-службе напомнили, что для создания комфортных условий работы инвесторов по поручению Глеба Никитина в Нижегородской области, в частности, созданы Корпорация развития, ТОСЭР в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных.
Соглашение с фондом прямых инвестиций
Накануне, Глеб Никитин подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.
Правительство Нижегородской области будет информировать РФПИ о проектах, планируемых к реализации или реализуемых в регионе, направлять в фонд запросы о проектах иностранных инвесторов, обратившихся в Центр помощи стратегическим инвесторам, также информация об области будет регулярно обновляться на портале Invest in Russia, созданном для привлечения иностранных инвестиций. Фонд будет содействовать в организации переговоров с зарубежными инвесторами.
Сотрудничество с РФПИ позволит сделать региональную инвестиционную политику более эффективной, отметил по итогам подписания Глеб Никитин.
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