Программа для инвеступолномоченных в Нижегородской области: что это даст? Бизнес

Фото: правительство Нижегородской области

Второй этап обучающей программы для нижегородских инвестиционных уполномоченных стартовал 20 ноября 2019 года. Организатором обучающей программы выступила Корпорация развития Нижегородской области. Глава региона Глеб Никитин подчеркнул важность прямого диалога предпринимателей и руководителей органов власти.

"Нужно разговаривать с бизнесом на одном языке, слышать его и получать обратную связь. На областном уровне регулярно проходят встречи с представителями бизнес-сообщества. Это ни в коем случае не должна быть история "для галочки": по итогам каждого такого совещания даются конкретные поручения. Считаю важным, чтобы подобные встречи инвеступолномоченные проводили и на уровне муниципалитетов", - подчеркнул Глеб Никитин.

Большинство инвеступолномоченных - представители муниципалитетов

Генеральный директор АО "Корпорация развития Нижегородской области" Тимур Халитов напомнил, что первый модуль обучающей программы для инвеступолномоченных прошел в апреле 2019 года и показал свою эффективность в качестве инструмента для формирования единой инвестиционной команды региона.

"На втором этапе обучения большое внимание будет уделено бизнес-подходам и новым инструментам во взаимодействии с инвесторами. Также программа будет сконцентрирована на вопросах сопровождения инвестпроектов и эффективного взаимодействия органов власти и бизнеса. И, конечно, особое внимание будет уделено мероприятиям по командообразованию", - подчеркнул Тимур Халитов.

Деловые игры и лекции

Деловая игра, в свою очередь, будет направлена на формирование готового продукта: будет обсуждаться паспорт района, как его правильно сформировать и презентовать, подсветив все сильные стороны каждого муниципального образования.

Лекторами и спикерами тренингов обучающей программы для инвеступолномоченных станут эксперты федерального и регионального уровня, среди которых магистр игры "Что? Где? Когда?" Виктор Сиднев, директор по региональному развитию "Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития" Алексей Бобов, преподаватель кафедры спортивной психологии ННГУ им. Лобачевского Дина Братсберг, генеральный директор "Агентства маркетинговых коммуникаций "Теория Дарвина" Владимир Кутилов и заместитель управляющего делами правительства Нижегородской области Сергей Бочаров.

Преимущества Института инвеступолномоченных

- сокращение сроков согласований и разрешений за счет ежедневного контроля

- снижение временных издержек при реализации проекта

Упрощение процедур по выдаче разрешений на строительство

Создание комфортных условий для развития предпринимательской деятельности – одна из задач, прописанных в проекте Стратегии развития Нижегородской области. Для достижения этих целей регулярно проводятся круглые столы с представителями строительного бизнеса.

Например, сроки выдачи застройщикам документации по планировке земельных участков уже сокращены в среднем до 15,5 дней при нормативном показателе 20 дней.

Кроме того, с 1 октября в регионе начала в тестовом режиме работать система предоставления госуслуги по оформлению строительной документации в электронном виде. Однако такой формат не позволяет застройщикам в рабочем порядке устранять нарушения в оформленных документах.

В пресс-службе напомнили, что для создания комфортных условий работы инвесторов по поручению Глеба Никитина в Нижегородской области, в частности, созданы Корпорация развития, ТОСЭР в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных.

Соглашение с фондом прямых инвестиций

Накануне, Глеб Никитин подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

Правительство Нижегородской области будет информировать РФПИ о проектах, планируемых к реализации или реализуемых в регионе, направлять в фонд запросы о проектах иностранных инвесторов, обратившихся в Центр помощи стратегическим инвесторам, также информация об области будет регулярно обновляться на портале Invest in Russia, созданном для привлечения иностранных инвестиций. Фонд будет содействовать в организации переговоров с зарубежными инвесторами.

Сотрудничество с РФПИ позволит сделать региональную инвестиционную политику более эффективной, отметил по итогам подписания Глеб Никитин.