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Общество

Нижегородский телецентр перенастроил мультиплекс для включения Волги в программы ОТР

22 ноября 2019 06:01  [66] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородский телецентр перенастроил мультиплекс для включения Волги в программы Общественного телевидения России (ОТР). Об этом сообщает нижегородский телецентр.

Сегодня (в ночь с 21 на 22 ноября) региональный телецентр выполнил технические работы по изменению настроек передающего оборудования цифрового мультиплекса. В телецентре пояснили, что изменения параметров сигнала могут вызвать сброс настроек каналов первого мультиплекса на некоторых моделях телеприемников цифровых приставках.

Зрителям, у которых возникнут проблемы, необходимо просто провести заново настройку телеканалов согласно инструкции.

Узнать подробности можно по телефону горячей линии в Нижегородской области 8 (831) 422-37-21 или по федеральной линии связи 8-800-220-20-02.

СПРАВКА:
29 ноября во всех регионах России в составе программ цифрового эфирного телевизионного вещания появятся информационные блоки обязательных общедоступных региональных телеканалов. В Нижегородской области этим телеканалом является телекомпания "Волга". Программы "Волги" будут включены в сетку телеканала "Общественное телевидение России" 9 кнопка в первом цифровом мультиплексе. Время вещания ежедневно с 06:00 до 08:00 и с 17:00 до 19:00.

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