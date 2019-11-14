Наибольшее количество жалоб на проблемы с отоплением поступило от жителей Московского района Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Наибольшее количество жалоб на проблемы с отоплением в текущий отопительный период, который стартовал в сентябре, поступило от жителей Московского района. Об этом сообщил заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры городской администрации Денис Скалкин в ходе заседании комиссии нижегородской Думы по городскому хозяйству 20 ноября 2019 года.

По информации департамента, с 23 сентября 1812 жалоб поступило на отсутствие отопления от жителей Московского района, 1588 – Ленинского района, 1316 – Канавинского района, 1145 – Приокского района, 929 – Советского района, 503 – Нижегородского района, 430 – Сормовского района и только 407 – Автозаводского.

Участники заседания объяснили такие результаты многолетней хорошей работой домоуправляющей компании Сормовского и Автозаводского районов. Депутаты рекомендовали администрации Нижнего Новгорода обратить внимание на качество работы других ДУКов.

Напомним, отопительный период 2019-2020 годов в Нижнем Новгороде стартовал с 23 сентября. Подача тепла учреждениям социальной сферы начата с 18 сентября.