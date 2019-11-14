Call-центр по вопросам возможного сброса настроек цифрового ТВ будет работать в Нижегородской области с 22 ноября Общество

Call-центр по вопросам возможного сброса настроек цифрового ТВ будет работать в Нижегородской области с 22 ноября 2019 года.

Ранее РТРС сообщал, что в этом случае нижегородцам необходимо перенастроить каналы.

Это связано с тем, что 29 ноября во всех регионах России в составе программ цифрового эфирного телевизионного вещания появятся информационные блоки обязательных общедоступных региональных телеканалов. В Нижегородской области телеканалом 21-й кнопки является телекомпания "Волга". Блоки будут включены в сетку телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР, 9 кнопка в первом мультиплексе цифрового эфирного телевидения). Им будет выделено по 5 часов в день.

Если в процессе настройки возникнут вопросы – можно позвонить в региональный Call-центр по телефону: 422-37-21. Горячая линия будет работать с 22 ноября по 2 декабря с 08:00 до 24:00. Режим работы со 2 декабря – с 09:00 до 18:00.