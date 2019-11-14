"В очереди по обеспечению жильем более тысячи детей-сирот, из них 655 – в просроченной очереди. Это страшные цифры", - Марк Фельдман Общество

Фото: Дума Нижнего Новгорода

Депутаты комиссии Думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике на заседании 20 ноября 2019 года оценили темпы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Нижнем Новгороде как неудовлетворительные.

Выступая с докладом о проделанной в 2019 году работе, заместитель министра социальной политики Нижегородской области Лариса Санинская напомнила, что полномочия по приобретению жилых помещений для предоставления детям-сиротам, проживающим в Нижнем Новгороде, возложены на министерство с 1 января 2018 года.

По словам Ларисы Санинской, в 2019 году на приобретение квартир для детей-сирот, стоящих на учете в Нижнем Новгороде, в областном бюджете предусмотрено 252 млн рублей. Квартиры на вторичном рынке приобретаются по цене 1,9 млн рублей, на первичном рынке – по цене 2,049 млн рублей.

"Всего министерством социальной политики проведено 535 аукционов, по их результатам для Нижнего Новгорода приобретено 88 квартир", – рассказала замминистра, обратив внимание на двукратный рост числа переданных Нижнему Новгороду квартир для детей-сирот по сравнению с 2018 годом. В настоящее время министерством объявлены аукционы на приобретение еще 43 квартир.

Предварительно на 2020 год запланирована сумма на приобретение 163 жилых помещений, в 2021 году 179 жилых помещений.

Лариса Санинская рассказала депутатам, с какими сложностями приходится сталкиваться министерству при приобретении квартир для детей-сирот, заметив, что рынок вторичного жилья в Нижнем Новгороде, отвечающего предъявляемым к ним требованиям, "практически иссяк". "Нужно строить дома для определенных категорий граждан, в том числе для детей-сирот", – назвала она один из вариантов решения этой проблемы, который в настоящее время прорабатывается.

"По состоянию на 1 октября в очереди более тысячи детей, из них 655 – в просроченной очереди. Это страшные цифры. Наша святая обязанность, чтобы эти дети получили свои квартиры. Поэтому надо активизироваться во всех отношениях, надо искать новые модели. Мы считаем, надо думать о строительстве. Может быть, надо думать о выходе на федеральный уровень с инициативой об изменении существующего законодательства ", – прокомментировал председатель постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман.

Напомним, постоянная комиссия городской Думы по социальной политике во время выездного совещания осмотрела 12 квартир, приобретенных для детей-сирот Нижнего Новгорода в Кстово. Причем, ключи от квартир, предназначенных для этих детей, были переданы региональному министерству социальной политики еще в декабре 2018 года.



СПРАВКА:

По данным департамента образования, в настоящее время обеспечению жилыми помещениями на территории Нижнего Новгорода в общей сложности подлежат 1103 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Основания для обеспечения жильем наступили у 665 человек: 542 человека находятся в возрасте от 18 до 23 лет, 123 человека – старше 23 лет. В настоящее время в отношении 86 человек имеются вступившие в законную силу решения судов об обязании администрации Нижнего Новгорода предоставить жилые помещения по договорам специализированного найма.