Две пилорамы полностью сгорели в Нижегородской области

Фото: НИА Нижний Новгород

Две пилорамы полностью сгорели в Нижегородской области. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

Пилорамы загорелись в 13 часов 20 ноября.

Одна из них расположена в с. Журелейка в Ардатовском районе. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. В итоге сгорела пилорама на площади 200 кв. метров. Огонь тушили 11 человек личного состава МЧС и пять единиц техники.

Вторая пилорама находилась на территории Выксы. Площадь объекта составляла 50 кв. метров. Эта пилорама тоже сгорела полностью. Пламя тушили 20 пожарных и шесть единиц техники. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Напомним, что в августе из-за нарушения правил монтажа электрооборудования в Выксе также сгорела пилорама, площадь которой составляла 200 кв. метров. Тогда же в городе сгорел ангар на площади 600 кв.м.