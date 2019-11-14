ОПГ из Самарской области производила алкоголь в Нижнем Новгороде Бизнес

Организованная преступная группа из Самарской области производила алкоголь в Нижнем Новгороде. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 21 ноября 2019 года, Канавинский районный суд вынес приговор в отношении 37 и 35 летних братьев из Сызрани Самарской области.

Судом установлено, что неустановленное лицо создало организованную преступную группу для производства и сбыта немаркированной алкогольной продукции, хранения этилового спирта без соответствующей лицензии.

Организатор снял нежилое помещение в Канавинском районе, общей площадью более 610 кв. м., за которое ежемесячно платил 150 тысяч рублей, оборудовал техникой, сырьем, тарой и материалами.

Участники организованной группы, жители Самарской области, привлекли в качестве рабочих мигрантов из Узбекистана, которых поселили в нежилом помещении и руководили ими.

Руководство и контроль за преступной деятельностью организатором осуществлялся дистанционно.

В период с июля 2017 года по март 2018 года они произвели более 69 тысяч бутылок с алкоголем, стоимостью более 14 млн рублей. Немаркированная алкогольная продукция и этиловый спирт, изъяты из незаконного оборота.

Уголовное дело в отношении неустановленного лица, организатора преступной группы выделено в отдельное производство.

Помимо этого установлено, что в результате преступной деятельности использовался чужой товарный знак.

Противоправными действиями правообладателю причинен материальный ущерб на сумму более 57 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал жителей Самарской области виновными и назначил им наказание – 3 года 4 месяца и 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима, соответственно. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, депутаты ЗС НО поддержали инициативу штрафовать продавцов за незаконную продажу алкоголя.