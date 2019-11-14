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Политика

Глеб Никитин приехал с рабочим визитом Вознесенский район 21 ноября

21 ноября 2019 12:03  [83] Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 21 ноября 2019 года находится с рабочим визитом в Вознесенском районе. В ходе визита глава региона осмотрит Вознесенскую ЦРБ, воркаут площадку и встретится с жителями.

Напомним, 15 ноября 2019 года Глеб Никитин принял участие в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса "Энергия" в рабочем поселке Дальнее Константиново, а после этого публично раскритиковал главу МСУ Александра Чуевского за старые заборы и отсутствие элементарной хозяйственности в районе.

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