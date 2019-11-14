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Общество

Подрядчик из Павлова пролил несколько квартир после капремонта кровли в доме

21 ноября 2019 12:37  [37] Общество

Подрядчик из Павлова пролил несколько квартир после капремонта кровли в доме. Как сообщили в прокуратура Нижегородской области 21 ноября 2019 года, прокурор потребовал у подрядчика, ненадлежаще выполнившего ремонт кровли многоквартирного дома, принять меры по восстановлению нарушенных прав жителей.

Установлено, что подрядчиком ООО "Павловосантехстрой" при проведении капитального ремонта многоквартирного дома (ул.Коммунистическая, 52) ненадлежащим образом закреплена кровля. В результате произошло пролитие 13 квартир, в том числе повреждено имущество жителей. По всем фактам пролития составлены акты обследования (осмотра).

В связи с этим директору подрядной организации внесено представление об устранении нарушений закона, в том числе принять конкретные меры, направленные на восстановление прав граждан. Разрешение вопросов взято городской прокуратурой на контроль.

Ранее сообщалось, что Нижегородский Фонд капремонта обязал подрядчиков ускориться после предостережений прокуратуры.

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