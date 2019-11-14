Массовые катания на коньках возобновятся в Автозаводском районе с 22 ноября Культура и отдых

Массовые катания на коньках возобновятся в Автозаводском районе с 22 ноября 2019 года. Об этом сообщили в администрации района.

Каток "Катушка" (территория Автозаводского парка с левой стороны от центрального входа в парк) будет работать по будням с 11:00 до 21:00, в выходные дни с 10:00 до 21:00.

Также с 24 ноября возобновляется массовое катание на ледовой арене Дворца спорта "Северная звезда" (ул. Львовская, 2б). Сеансы проходят каждое воскресенье с 16:00 до 17:00, с 17:15 до 18:15.

Массовые катания на коньках проходят и во Дворце спорта имени В.С.Коноваленко (ул. Лоскутова,10). Время работы: каждую пятницу - с 20:30 до 00:00, каждую субботу - с 20:00 до 00:00.