Последние новости рубрики Общество
21 ноября 2019 17:19  [33] Поликлинику Павловской ЦРБ отремонтировали в рамках нацпроекта "Здравоохранение"
21 ноября 2019 17:18  [35] Нижегородцев приглашают отметить День морской пехоты
21 ноября 2019 17:03  [76] Тотальная проверка будет организована в больнице Вознесенского района Нижегородской области
21 ноября 2019 16:56  [41] Программы кванториума организуют в открывшейся после капремонта нижегородской школе №123
21 ноября 2019 16:45  [70] Комиссия Гордумы одобрила передачу ФОКа на пр.Кораблестроителей в собственность региона
21 ноября 2019 16:09  [82] "ЭнергосбыТ Плюс" продолжает рейды по должникам за горячую воду и отопление в Кстове
21 ноября 2019 15:01  [91] Житель Дзержинска создал домашнюю наркооранжерею
21 ноября 2019 14:25  [106] "Теплоэнерго" вручило пять спецстипендий студентам ННГАСУ
21 ноября 2019 13:03  [189] Обводной канал в Автозаводском районе начали чистить впервые за 30 лет
21 ноября 2019 12:37  [119] Подрядчик из Павлова пролил несколько квартир после капремонта кровли в доме
Общество

Программы кванториума организуют в открывшейся после капремонта нижегородской школе №123

21 ноября 2019 16:56  [41] Общество
Фото из детского технопарка Кванториум ГАЗ

Фото из детского технопарка Кванториум ГАЗ

Фото: Анастасия Макарычева

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Обучение по программе кванториума будут проводить в открывшейся после капремонта нижегородской школе №123. Об этом сообщил министр образования Нижегородской области Сергей Злобин в ходе заседания комитета Законодательного собрания региона по бюджету и налогам 21 ноября 2019 года.

На приобретение необходимого оборудования в 2019 году будет направлено 31 млн рублей.

Как пояснил министр, на базе школы будут проводиться дополнительные занятия по программам повышенного статуса. Их будут проводить специалисты четырех работающих сегодня кванториумов и вузов города.

"Мы хотим закупить необходимое оборудование уже сейчас, чтобы с января дети смогли приступить к занятиям. Это мы делаем в рамках проекта по взаимодействию кванториумов и общеобразовательных организаций. Спрос на их услуги очень большой, а открыть больше кванториумов мы не можем. Поэтому мы для тех детей, которые хотят обучаться по данным программам, на базе общеобразовательных школ будем предоставлять такую возможность", - сказал Сергей Злобин.

Напомним, на данный момент в Нижегородской области работают четыре кванториума - два стационарных и два мобильных. Ранее Сергей Злобин в программе Герои Волги сообщал, что до конца года в регионе откроется еще один кванториум.

Напомним также, на проведение ремонта в школе №123 выделены средства областного бюджета в сумме 114 млн рублей. В здании 1940 года постройки было холодно, не хватало санузлов, протекала крыша, около 200 детей учились во вторую смену. В ходе капитального ремонта школа получит дополнительные помещения: появятся четыре дополнительных класса, новый кабинет робототехники, современные раздевалки и душевые в спортзале.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph