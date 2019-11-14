Программы кванториума организуют в открывшейся после капремонта нижегородской школе №123

Фото из детского технопарка Кванториум ГАЗ
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Обучение по программе кванториума будут проводить в открывшейся после капремонта нижегородской школе №123. Об этом сообщил министр образования Нижегородской области Сергей Злобин в ходе заседания комитета Законодательного собрания региона по бюджету и налогам 21 ноября 2019 года.
На приобретение необходимого оборудования в 2019 году будет направлено 31 млн рублей.
Как пояснил министр, на базе школы будут проводиться дополнительные занятия по программам повышенного статуса. Их будут проводить специалисты четырех работающих сегодня кванториумов и вузов города.
"Мы хотим закупить необходимое оборудование уже сейчас, чтобы с января дети смогли приступить к занятиям. Это мы делаем в рамках проекта по взаимодействию кванториумов и общеобразовательных организаций. Спрос на их услуги очень большой, а открыть больше кванториумов мы не можем. Поэтому мы для тех детей, которые хотят обучаться по данным программам, на базе общеобразовательных школ будем предоставлять такую возможность", - сказал Сергей Злобин.
Напомним, на данный момент в Нижегородской области работают четыре кванториума - два стационарных и два мобильных. Ранее Сергей Злобин в программе Герои Волги сообщал, что до конца года в регионе откроется еще один кванториум.
Напомним также, на проведение ремонта в школе №123 выделены средства областного бюджета в сумме 114 млн рублей. В здании 1940 года постройки было холодно, не хватало санузлов, протекала крыша, около 200 детей учились во вторую смену. В ходе капитального ремонта школа получит дополнительные помещения: появятся четыре дополнительных класса, новый кабинет робототехники, современные раздевалки и душевые в спортзале.
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