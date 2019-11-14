Нижегородцев приглашают отметить День морской пехоты Общество

Фото: пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп"

Нижегородцев приглашают отметить День морской пехоты. Как сообщили в пресс-службе кинокомпании "Союз Маринс Групп", в Нижнем Новгороде организаторами мероприятия ежегодно выступают Нижегородская областная общественная организация ветеранов морской пехоты "Варяг" и кинокомпания.

День морской пехоты отмечается в России 27 ноября.

В эту субботу, в рамках празднования, 23 ноября пройдет спортивно-тактическая игра на территории пейнтбольного клуба "Партизан" (Московское шоссе, 401А). На площадке встретятся ветераны морской пехоты, участники боевых действий, воспитанники военно-спортивного клуба "Пантера" и сотрудники кинокомпании "Союз Маринс Групп". Опытные военные поделятся своими навыками ведения боя, а юные морские пехотинцы покажут, чему научились на занятиях в клубе. После трехчасового боя для морских пехотинцев будет организована праздничная программа и банкет в ресторане "Синема" Конгресс-отеля "Маринс Парк Отель Нижний Новгород".

На следующий день, 24 ноября, состоится турнир по самбо среди воспитанников спортивных школ области, военно-спортивных и патриотических объединений города, посвященный 314-й годовщине Морской Пехоты России. В соревнованиях примут участие мальчишки и девчонки 2004 – 2008 г.р. и разных весовых категорий. Турнир пройдет во Дворце спорта "Заречье" (ул. Арктическая, 7). Взвешивание участников начнется в 9:00. Торжественное построение - в 11:00.

27 ноября, в День морской пехоты, состоится традиционный массовый автопробег и возложение цветов к мемориалам Боевой Славы – Монументу Славы с Вечным Огнем в Автозаводском районе, памятнику воинам, павшим в Чечне и Афганистане, и памятнику Петру I. Нижегородские морские пехотинцы из общественной организации "Варяг" навестят и поздравят ветеранов Военно-морского флота, внесших весомый вклад в становление и развитие флота страны.

"Чёрные береты" вписали немало славных побед в историю Российского государства, участвовали в самых ответственных сражениях, показывая особую стойкость, мужество и героизм. Не зря за ними закрепился девиз: "Где морская пехота — там победа!".

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