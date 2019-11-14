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Экономика

Депутаты ЗС НО рекомендовали принять бюджет Нижегородской области на 2020 год в первом чтении

21 ноября 2019 17:23  [5] Экономика

Фото: Юлия Горшкова

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области рекомендовали принять бюджет региона на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в первом чтении. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании комитета по бюджету и налогам 21 ноября 2019 года.

Доходы и расходы бюджета

Областной бюджет на все три года сформирован бездефицитным.

В 2020 году планируемые доходы составят 182,2 млрд рублей (110,5% к бюджету 2019 года). На 2021 год – 188,8 млрд рублей, на 2022 год – 191,4 млрд рублей.

Безвозмездные поступления на 2020 год прогнозируются в объеме 30,7 млрд рублей, на 2021 год – 26,9 млрд рублей, на 2022 год – 20,6 млрд рублей.

Расходы областного бюджета на 2020 год, также как доходы, предусмотрены в сумме 182,2 млрд рублей, расходы на 2021 год – 188,8 млрд рублей, на 2022 год – 191,4 млрд рублей.

Реализация государственных программ

Расходы бюджета области на эти периоды сформированы на основе 34 государственных программ. В 2020 году программные расходы составят 174,3 млрд рублей или 95,7% от общего объема расходов, непрограммные расходы – 7,8 млрд рублей или 4,3% от общего объема расходов.

Основную часть составляют расходы на реализацию следующих государственных программ:

"Развитие образования Нижегородской области" – 42,4 млрд рублей (в 2019 году 38,3 млрд рублей);

"Социальная поддержка граждан Нижегородской области" – 32,6 млрд рублей (в 2019 году 30,7 млрд рублей);

"Развитие здравоохранения Нижегородской области" – 28,7 млрд рублей (в 2019 году 26,9 млрд рублей);

"Развитие транспортной системы Нижегородской области" – 21,3 млрд рублей (в 2019 году 18,6 млрд рублей).

Более 50 поправок в проекте закона

К проекту бюджета поступило 55 замечаний и предложений. В ходе обсуждения, депутаты поднимали темы капитального ремонта образовательных учреждений и учреждений здравоохранения.

"В первом чтении мы рассматриваем поправки, которые касаются доходных и расходных статей и межбюджетных отношений. Часть поправок была рекомендована к принятию, часть к отклонению, некоторые поправки в результате обсуждения были отозваны и сняты, другие получили отражение в тексте постановления", - пояснил председатель комитета Законодательного собрания по бюджету и налогам Александр Шаронов.

В итоге, профильный комитет принял решение рекомендовать принять бюджет в первом чтении на заседании Законодательного собрания, которое состоится 28 ноября.

Напомним, что проект областного бюджета был внесен на рассмотрение в октябре 2019 года.

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