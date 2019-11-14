Готовится к открытию первый в Нижегородской области центр первичной амбулаторной онкологической помощи Общество

Фото: Пресс-служба правительства Нижегордской области

Готовится к открытию первый в Нижегородской области центр первичной амбулаторной онкологической помощи. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Подобный центр является первым в области и открывается в рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

До конца 2019 года будут переоснащены павловская и арзамасская ЦГБ, а также нижегородский областной клинический онкологический диспансер.

Сейчас в павловской ЦРБ уже завершаются работы по созданию диспансера. Как сообщили в нижегородском минздраве по итогам комиссионной проверки, которая прошла 21 ноября 2019 года, открытие центра первичной амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) запланировано на конец ноября.

На сегодняшний день собраны все необходимые распорядительные документы, подготовлены кадры для работы в ЦАОП, дополнительно на сертификационном курсе по онкологии прошли обучение три врача, поставлено современное оборудование.

ЦАОП будет оснащен магнитно-резонансным томографом, мультиспиральным компьютерным томографом, УЗИ экспертного класса, монитором хирургическим, маммографом, видеоклоноскопом, видеоколоноскопом высокой четкости, видеогастроскопом, рентгендиагностическим комплексом на три рабочих местах, аппаратом неинвазивной вентиляции легких, микроскопом, ламинарной камерой и инфузоматом.

"Кроме Павловского района центр будет обслуживать жителей Сосновского района, Вачи и Богородска - всего порядка 200 тысяч человек. В центре восемь специалистов, в том числе, онко-уролог, онко-гинеколог, химиотерапевт", - сказал главный врач павловской ЦРБ Александр Маслагин.

Напомним, в Нижегородской области вместе с переоснащением современным оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь онкологическим больным, проект предусматривает создание сети из 12 центров первичной амбулаторной онкологической помощи.

В функции ЦАОП входит: оказание консультативной, диагностической и лечебной помощи больным с онкологическими заболеваниями; проведение различных видов противоопухолевой лекарственной терапии; учет больных с онкологическими заболеваниями; организация диспансерного наблюдения за больными с онкологическими заболеваниями.