Борчанин получил 18 лет за разбойное нападение и жестокое убийство пенсионера Происшествия

Борчанин получил 18 лет за разбойное нападение и жестокое убийство пенсионера. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 21 ноября 2019 года, 48-летний мужчина признан виновным сразу по нескольким эпизодам: п.п. "в, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

По версии следствия, в ночь на 28 августа 2018 года нетрезвый мужчина совместно с неустановленным следствием лицом, незаконно ворвался в дом деревни Зуево (Борский район) к одиноко проживающему 81-летнему пенсионеру. Напав на хозяина, они жестоко избили его металлической трубой, и похитили деньги (100 тысяч рублей), настенные часы, телефон и телевизор. С похищенным злоумышленники скрылись с места преступления. Спустя 10 дней пенсионер скончался в больнице от полученных телесных повреждений.

Кроме того, 27 августа 2018 года подсудимый в ходе семейной ссоры с сожительницей в дачном доме СНТ "Звездочка" на Бору избил женщину, а также угрожал. В подтверждение словесных угроз, он вылил из пластиковой бутылки бензин на пол дачного дома, заявил и том, что сожжет женщину. Потерпевшей удалось выбежать из дома. Схватив топор, подсудимый погнался за сожительницей, продолжая угрожать. Потерпевшей удалось добежать до родственницы, с которой они вернулись в дом и забаррикадировались в нем. Разбив в доме окна, подсудимый покинул место преступления.

Примечательно, что на утро 28 августа 2018 года потерпевшая обнаружила около дома телевизор и настенные часы, принадлежащие, как установили следователи СК, пенсионеру из деревни Зуево.

По "горячим" следам злоумышленник был задержан. Вину в инкриминируемых деяниях он не признал.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что другой осужденный (Раушан Салахов) за убийство, кражу и изнасилование сбежал из колонии в Нижнем Новгороде. Его еще не нашли.