"Мама - самый дорогой и надежный человек для каждого из нас", - Евгений Лебедев Политика

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил поздравление с Днем матери. Праздник отмечают ежегодно в последнее воскресенье ноября.

"День Матери - светлый праздник добра и любви, потому что мама - самый дорогой и надежный человек для каждого из нас. Она подарила нам жизнь и с самого рождения окружала любовью и заботой, лаской и пониманием.

Мама всегда рядом, даже если мы далеко от нее, искренне интересуется нашими делами, поддерживает во всех начинаниях, не осуждает за ошибки, радуется нашим успехам и всегда готова прийти на помощь. В течение всей жизни она дарит нам свою бескорыстную любовь. Эта любовь делает нас сильнее и увереннее, помогает преодолевать все жизненные препятствия.

Быть матерью - это огромная ответственность и неустанный труд. Мы никогда не забываем об этом: социальная политика нашего государства направлена в первую очередь на поддержку семьи, материнства и детства. Особые слова благодарности - многодетным мамам и женщинам, ставшим вторыми матерями детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и долгих лет жизни!" - говорится в поздравлении.