Очистку реки Гниличка в Нижнем Новгороде перенесли на неопределенный срок Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Очистку реки Гниличка в Нижнем Новгороде перенесли на неопределенный срок. Об этом стало известно в ходе заседания заседания комитета Законодательного собрания региона по бюджету и налогам.

Речь идет о реке, которая протекает по территории поселка Гнилицы в Автозаводском районе и впадает в Оку.

Как сообщили в минэкологии Нижегородской области, в этом году планировалось разработать проектно-сметную документацию для расчистки порядка 5 км реки от донных отложений. На это были выделены бюджетные средства.

Однако, сотрудники министерства не успели подготовить необходимые документы. Предусмотренные деньги перераспределены на другие нужды.

Вопрос разработки проектно-сметной документации для расчистки р.Гниличка отложен на неопределенный срок.

Напомним, что в Автозаводском районе приступили к очистке, дноуглублению русла Автозаводского главного обводного канала и промывке трех водопропускных сооружений на участках от ул. Комсомольской до пр.Кирова и от пр.Кирова до пр. Ильича. На выполнение работ из городского бюджета выделили 3 млн рублей. Отмечается, что каналы не чистили более 30 лет.