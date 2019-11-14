"Экспорт нижегородской продукции в страны Европейского Союза продолжает расти", - Глеб Никитин Экономика

Экспорт нижегородской продукции в страны Европейского Союза продолжает расти: за 9 месяцев составил 1 млрд долларов, что составляет 32 % от общего экспорта региона. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам губернатора, ключевыми партнерами региона по экспорту являются: Нидерланды – 516,4 млн долларов (рост на 22%), Германия – 147 млн долларов (рост в 1,6 раз) и Бельгия – 85 млн долларов (рост в 4,6 раз). При этом 87% экспорта в Германию является несырьевым неэнергетическим - это трубы большого диаметра и неэлектрические двигатели.

Отметим, что по итогам 2018 года объем товарооборота странами Европейского Союза также увеличился и составил 3,4 млрд долларов (по сравнению с 2017 годом вырос на 12%).

"В географической структуре внешней торговли Нижегородской области ведущее место занимают страны Европейского Союза, на долю которых за 9 месяцев 2019 года пришлось 43% от всего внешнеторгового оборота Нижегородской области. Объем торговых операций со странами Европейского Союза за указанный период составил 2,5 млрд долларов", – заявил Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что в десятку ключевых внешнеэкономических партнеров региона с января 2019 года вошли Нидерланды, Германия, Италия, Чехия. С указанными странами отмечается рост торговых операций от 8 до 38%.

Для ознакомления экспортно-ориентированных малых и средних предприятий региона с особенностями выхода компаний на рынки Европейского союза в Торгово-промышленной палате Нижегородской области была проведена конференция. От правительства Нижегородской области в мероприятии приняла участие директор департамента внешних связей Ольга Гусева. На мероприятии присутствовали представители ТПП Российской Федерации, промышленных предприятий, имеющих опыт выхода на зарубежные рынки, а также руководители европейских компаний (Польши, Чехии и Бельгии).

Напомним, в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". В рамках нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с 4 млрд долларов в 2018 году до 5,2 млрд долларов в 2024 году.



СПРАВКА:

Основными компаниями-экспортерами Нижегородской области являются Горьковский автомобильный завод, Выксунский металлургический завод, Нижегородский масло-жировой комбинат, Лукойл-нижегороднефтеоргсинтез, Нижфарм, ПАО Русполимет, Оргхим, Сибур-нефтехим и другие.

Регион участвует в строительстве Северного потока 2 и Южного потока, в частности поставляет трубы производства Выксунского металлургического завода. Компания "Оргхим" снабжает маслами для производства шин практически все предприятия этой сферы в мире.



Ранее сообщалось, что Нижегородская область увеличила товарооборот со странами БРИКС на 24% в этом году.