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Общество

Организаторы "Пробуждения" изменят концепцию вручения нижегородской премии

22 ноября 2019 12:47  [56] Общество

Фото: организаторы

Организаторы и учредители "Пробуждения" приняли решение изменить концепцию, формат и дату церемонии вручения премии.

Они сообщили, что за 7 лет существования премии в жизни страны и общества произошли заметные изменения.

"Поменялись форматы регионального пространства, изменился политический и медийный ландшафт, возникли иные реалии существования гражданского общества, которые определяют качество новых идей, инициатив и новых лидеров. 2019 год в нашем регионе, к сожалению, не был в достаточной мере насыщен яркими примерами гражданской активности, знаковыми событиями, резонансными поступками и инициативами, которые в прошлые годы традиционно находили свое отражение в номинациях премии "Пробуждение", - пояснили организаторы.

Уходящий год не стал прорывным для нижегородского гражданского общества, журналистики, проектов социальной направленности и профессиональной общественно-политической экспертизы, посчитал оргкомитет "Пробуждения".

Учредители приняли решение обновить концепцию и формат премии. Изменения коснутся номинаций и их характеристик, методики определения победителей, форматов церемонии награждения. Таким образом, организаторы намерены придать премии новое качество, сохранив при этом оригинальные дух и миссию "Пробуждения" – способствовать становлению гражданского общества, участвовать в развитии города и региона, поощрять по-настоящему значимые события и отмечать тех, чьи поступки в полном смысле пробуждают и побуждают к действиям.

О месте и времени проведения VIII ежегодной церемонии вручения премии "Пробуждение" будет сообщено дополнительно.

Напомним, VII церемония вручения премии "Пробуждение" прошла в Нижнем Новгороде в декабре прошлого года, подробнее о лауреатах премии можно узнать здесь.

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