Арт-объект "Сердце семьи" открыли в Городце Общество

Арт-объект "Сердце семьи" открыли в торжественной обстановке около здания ЗАГСа в Городце, в преддверии Дня матери. Праздник отмечают ежегодно в последнее воскресенье ноября. Как рассказала председатель областного совета женщин, член Общественной палаты Нижегородской области Наталья Маркова, проект "Сердце семьи" – это потребность времени. Сам проект реализуется при поддержке регионального правительства и управления ЗАГС с 2016 года.

"У семей должны быть особые, знаковые места, которые станут символом их любви, крепкого брачного союза. Так родилась идея проекта по установке семейных арт-объектов. И мы с коллегами из областного совета женщин начали претворять ее в жизнь три года назад. Два объекта установлены: около роддома в Нижнем Новгороде и около ЗАГСа в Воротынце. И сегодня "Сердце Семьи" можно видеть на многих семейных фотографиях в соцсетях", - сказала Наталья Маркова.

В открытии объекта приняли участие руководитель управления ЗАГС в Нижегородской области Ольга Чиркина, представители президиума областного совета женщин Ольга Чиркина и Светлана Малышева, а также глава администрации Городецкого района Владимир Беспалов, руководитель Городецкого отделения ЗАГСа, представители Городецкого женсовета, а также молодая семья Александровых.

Как сказала Ольга Чиркина, такой праздник стал возможным благодаря общей командной работе.

"Мы благодарны за поддержку всероссийской общественной организации Союза женщин России, руководству Городецкого района, нашей опоре женсоветам, всем нашим партнерам, которые помогли буквально вдохнуть жизнь в этот проект", - заметила она.

"Для нас это самое яркое событие. Потому что сердце семьи открывается в красивейшем городе Нижегородской области, в городе, бережно хранящем традиции и уникальные страницы истории всего нижегородского края", - отметила в своем выступлении руководитель управления ЗАГС по Нижегородской области Ольга Краснова.

На общем городском празднике также вручили подарки победителям районного конкурса "Лучшая семья года - 2017" (семье Нарышкиных), победителям районного конкурса "Лучшая семья года – 2018" (семей Деминых), многодетной семье Кашихиных, победителям районного конкурса "Лучшая семья года -2016" (семье Фёдоровых). Также на празднике с 55-летием совместной жизни поздравили семью Лисиных - Леонида Александровича и Зою Васильевну.

"Сердце семьи – отличный подарок городу и району накануне семейного праздника Дня матери. Рад, что получился настоящий праздник с подарками и хорошим настроением. Пусть новый арт-объект будет настоящим оберегом семейного счастья для наших молодоженов и станет особой семейной достопримечательностью Городца", - сказал глава администрации Городецкого района Владимир Беспалов.