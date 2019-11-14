КамАЗ горел на ул.Кузбасской утром 22 ноября Происшествия

Фото: Соцсеть

Автомобиль КамАЗ горел утром 22 ноября на трассе, пролегающей по ул.Кузбасской в Нижнем Новгороде. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы, подтверждая свои сообщения фото- и видео материалами.

По данным пользователей соцсети, машина загорелась в промежутке времени между 09:00 и 10:00.

Некоторые очевидцы пишут, что водитель фуры пострадал от огня и его увезли на скорой.

Напомним, что сегодня загорелась еще одна фура. На этот раз около железнодорожной станции в Дзержинске. Сообщение о возгорании поступило в 06:15. Водителя с ожогами госпитализировали в больницу Дзержинска.