ЛУКОЙЛ организовал встречу с крупными нефтехимическими предприятиями в Нижегородской области Бизнес

Фото: центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

ЛУКОЙЛ организовал встречу с крупными нефтехимическими предприятиями в Нижегородской области 19-20 ноября 2019 года. Об этом сообщает центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

С целью укрепления торгово-экономических связей Нижегородскую область посетила делегация Бельгийско-Люксембургской Торговой палаты в России. В первый день визита гости смогли ознакомиться с крупными предприятиями нефтехимической отрасли, в частности – посетили промышленные площадки "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", научно-исследовательский центр по битумным материала ООО "ЛЛК-Интернешнл", "РусВинил" и "СИБУР". Организатором взаимодействия выступила компания "ЛУКОЙЛ".

На следующий день в Торгово-промышленной палате Нижегородской области состоялась деловая встреча регионального бизнес-сообщества с делегацией Бельгийско-Люксембургской Торговой палаты в России. Общение за круглым столом прошло активно и по-деловому. Обменяться опытом и наладить деловые связи на одной площадке собрались ведущие европейские компании, которые активно работают с предприятиями Нижегородской области и реализуют ряд совместных проектов. Такое сотрудничество оценили представители обеих сторон.

Генеральный директор торгово-промышленной палаты Нижегородской области Иван Разуваев отметил, что некоторые компании презентовали принципиально новые виды услуг, которые еще не представлены в регионе, поэтому ведутся продуктивные переговоры.



В свою очередь, генеральный директор Бельгийско-Люксембургской Торговой Палаты в России Олег Прозоров высказал уверенность в положительном результате данной встречи и дальнейшем развитии сотрудничества.

В компании "ЛУКОЙЛ" отметили, что приезд столь представительной делегации, по мнению экспертов, будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества, установлению контактов между представителями бизнеса, привлечению инвестиций, формированию дальнейших совместных проектов.