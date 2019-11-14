Последние новости рубрики Бизнес
22 ноября 2019 13:54  [78] ЛУКОЙЛ организовал встречу с крупными нефтехимическими предприятиями в Нижегородской области
22 ноября 2019 12:26  [110] Нижегородские аграрии в 2019 году получили господдержку на 320 млн рублей
21 ноября 2019 17:32  [209] "Ростелеком" и ПФР провели очередной онлайн-семинар по программе "Азбука интернета"
21 ноября 2019 16:34  [160] Окна "Мой бизнес" открылись в Дзержинске и Красных Баках
21 ноября 2019 13:57  [401] Глеб Никитин посетил Вознесенское предприятие, выпускающее игрушки, - пресс-служба губернатора
21 ноября 2019 13:20  [156] Программа кредитования франчайзингового бизнеса стартовала в банке "Открытие"
21 ноября 2019 11:44  [216] ОПГ из Самарской области производила алкоголь в Нижнем Новгороде
20 ноября 2019 17:58  [238] Программа для инвеступолномоченных в Нижегородской области: что это даст?
20 ноября 2019 15:51  [369] Банк "Открытие" аккредитовал два новых жилых комплекса в Нижнем Новгороде
19 ноября 2019 19:03  [356] Глеб Никитин подписал соглашение о сотрудничестве с гендиректором РФПИ Кириллом Дмитриевым
Бизнес

ЛУКОЙЛ организовал встречу с крупными нефтехимическими предприятиями в Нижегородской области

22 ноября 2019 13:54  [78] Бизнес

Фото: центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

ЛУКОЙЛ организовал встречу с крупными нефтехимическими предприятиями в Нижегородской области 19-20 ноября 2019 года. Об этом сообщает центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

С целью укрепления торгово-экономических связей Нижегородскую область посетила делегация Бельгийско-Люксембургской Торговой палаты в России. В первый день визита гости смогли ознакомиться с крупными предприятиями нефтехимической отрасли, в частности – посетили промышленные площадки "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", научно-исследовательский центр по битумным материала ООО "ЛЛК-Интернешнл", "РусВинил" и "СИБУР". Организатором взаимодействия выступила компания "ЛУКОЙЛ".

На следующий день в Торгово-промышленной палате Нижегородской области состоялась деловая встреча регионального бизнес-сообщества с делегацией Бельгийско-Люксембургской Торговой палаты в России. Общение за круглым столом прошло активно и по-деловому. Обменяться опытом и наладить деловые связи на одной площадке собрались ведущие европейские компании, которые активно работают с предприятиями Нижегородской области и реализуют ряд совместных проектов. Такое сотрудничество оценили представители обеих сторон.

Генеральный директор торгово-промышленной палаты Нижегородской области Иван Разуваев отметил, что некоторые компании презентовали принципиально новые виды услуг, которые еще не представлены в регионе, поэтому ведутся продуктивные переговоры.

В свою очередь, генеральный директор Бельгийско-Люксембургской Торговой Палаты в России Олег Прозоров высказал уверенность в положительном результате данной встречи и дальнейшем развитии сотрудничества.

В компании "ЛУКОЙЛ" отметили, что приезд столь представительной делегации, по мнению экспертов, будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества, установлению контактов между представителями бизнеса, привлечению инвестиций, формированию дальнейших совместных проектов.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph