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Общество

Общественники ознакомились с ходом благоустройства дзержинского парка Утиное озеро

22 ноября 2019 14:28  [46] Общество

Представители общественных организаций ознакомились с ходом благоустройства парка Утиное озеро в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Председатель общественного движения "ПараПлан" Михаил Четвертаков, совершив объезд прогулочных зон парка, подчеркнул их доступность и удобство передвижения по всей территории объекта для маломобильных групп населения.

Представитель Общероссийского народного фронта Валентин Завольский добавил, что для Дзержинска обустройство такой площадки для массового отдыха горожан – это своего рода подарок жителям к предстоящему юбилею города в 2020 году.

Напомним, что на данный момент идут работы по монтажу опор освещения вдоль прогулочных зон парка, а также подрядчик приступил к выполнению работ по прокладке кабеля для видеонаблюдения.

"Важно, что проект благоустройства парка был адаптирован к местности. Это позволило минимизировать количество вырубленных деревьев. Ведь парк – это в первую очередь место для комфортного отдыха и прогулок горожан. Нам повезло, что в городе есть такой уголок природы", - сказал директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации Дзержинска Александр Иванов

В 2020 году работы будут продолжены уже в части наполнения рекреационных зон парка. При проектировании будут учтены пожелания жителей города и некоммерческих организаций.

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