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Спорт

Спорткомплекс по авиаспорту, подводной охоте и альпинизму планируют построить на Гребном канале

22 ноября 2019 14:55  [94] Спорт

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Спортивный комплекс по авиаспорту, подводной охоте, альпинизму, ракетному моделированию и другим техническим видам спорта планируется построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в ходе Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 22 ноября 2019 года.

Вертолетный поисково-спасательный отряд "Спас" попросил предоставить ему в аренду на срок от 3 до 10 лет участок площадью 22,9 тысяч кв.м. в границах улиц Родионова, Казанского съезда и Лысогорской, включая Печерские пески.

Участок находится в прибрежной зоне, которая планируется к развитию. Участок не размежеван. Известно, что рядом с ним планируется построить гребную базу.

Инвестор намерен потратить на строительство комплекса 20 млн рублей. Однако региональный депград уверен, что на это потребуется более 52 млн рублей.

Земельный совет рекомендовал "Спасу" уточнить объем инвестиций, определить вид использования участка, а также еще раз уточнить расстояние до канатной дороги и ЛЭП.

Сам проект был одобрен.

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