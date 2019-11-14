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Общество

"Ночные волки" хотят построить в Нижнем Новгороде центр экстремальных видов спорта

22 ноября 2019 15:56  [76] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Общественная организация байкеров "Ночные волки" намерена построить в Нижнем Новгороде центр экстремальных и технических видов спорта. Об этом стало известно в ходе Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 22 ноября 2019 года.

Земельный совет одобрил передачу этой организации в аренду до 10 лет земельного участка площадью 22,4 тысячи кв.м. на Московском шоссе у дома №352.

Площадь здания центра составит 3 тысячи кв.м. Его планируется возвести за 13,5 млн рублей в течение 60 месяцев.

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