Нижегородскому бизнесу предложили поучаствовать в грантовом конкурсе Бизнес

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Нижегородскому малому и среднему бизнесу предложили поучаствовать в грантовом конкурсе. Как сообщил и.о. директора департамента предпринимательства администрации Нижнего Новгорода Андрей Моисеенко на тематическом брифинге 22 ноября 2019 года, общий фонд конкурса составит около 11 млн рублей.

"От 40 до 60 заявок мы можем удовлетворить. Уже со следующей недели стартует конкурс на предоставление этих субсидий. Приоритетными направлениями будут - производство, IT-технологии, социальное предпринимательство, туризм, потребительский рынок. Предприятия, которые создают рабочие места, будут иметь ряд преимуществ при одинаковом количестве набранных баллов. Мы снижаем нагрузку на бизнес, если они понесли издержки на покупку оборудования в кредит или в лизинг, мы эти издержки компенсируем", - рассказал Андрей Моисеенко.

Начальник отдела министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Артем Титов добавил, что в 2019 году губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным было принято решение о выделении денег на софинансирование муниципальных программ.

Победители конкурса получат возможность заключить договор на субсидии до 420 тысяч рублей уже в этом году на возмещение:

- уплаты процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

- уплаты первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

- уплаты лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

- приобретения оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Порядок проведения конкурса предусмотрен утвержденными постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 18.11.2019 № 4420. С ним можно ознакомиться на сайте.

Заявки на конкурс принимаются до 16 декабря в департаменте предпринимательства и туризма, а в городском Центре поддержки предпринимательства (ул.Большая Покровская,15) будут проводить квалифицированные консультации для участников конкурса или по телефону: 416-40-44, режим работы с 9:00 до 18:00.

Напомним, центр "Мой бизнес" был открыт в Нижнем Новгороде в ноябре этого года.