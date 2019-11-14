"Господдержка предпринимателей важна при падающем спросе на рынке", - Павел Солодкий Бизнес

Павел Солодкий Фото: НИА Нижний Новгород

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий прокомментировал грантовый конкурс, который организовала администрация города для малого и среднего бизнеса.

"Возобновление поддержки муниципалитетом Нижнего Новгорода предпринимателей - это важный шаг в исполнении национального проекта по созданию рабочих места в малом и среднем предпринимательстве", - считает омбудсмен.

"Последний раз меры поддержки для бизнес-сообщества были предусмотрены в бюджете муниципалитета 5 лет назад. Важно, что сегодня, несмотря на напряженную ситуацию и определенный дефицит средств, депутаты гордумы и администрация Нижнего Новгорода, все-таки смогли изыскать возможность для субсидирования начинающих предпринимателей", - добавил Павел Солодкий.

"Такая мера поддержки очень важна при падающем спросе на рынке. Надеюсь, что в следующем году суммы поддержки будут увеличены и предпринимательское сообщество Нижнего Новгорода будет развиваться семимильными шагами, как и положено столице округа, на которую равняются другие муниципалитеты и даже регионы", - подытожил он.