Прокуратура заинтересовалась складом стройматериалов в рекреационной зоне в центре Нижнего Новгорода Общество

Фото: С сайта экоцентра Дронт

Нижегородская природоохранная прокуратура заинтересовалась рекреационной территорией на ул.Горького, которая несколько лет находится за строительным забором. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о территории, которая расположена вдоль дороги почти от здания регионального МВД в сторону парка Кулибина. Заинтересованность со стороны прокуратуры вызвана обращением председателя совета экологического центра "Дронт" Асхата Каюмова.

Асхат Каюмов, в свою очередь, в размещенном на сайте экоцентра "Дронт" ролике рассказывает, что данная территория законодательно признана рекреационной, однако на протяжении уже нескольких лет она огорожена забором, за которым хранятся строительные материалы.

В прокуратуре пояснили, что рассмотрели обращение эколога и предприняли ряд мер.

"В части охраны озелененных территорий прокуратура направила обращение в министерство экологии Нижегородской области. В части затянувшихся строительных работ ведомство обратилась в региональную инспекцию государственного строительного надзора", - говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее агентство сообщало, что нижегородские экологи обратились в природоохранную прокуратуру из-за стройки на месте сквера.