Несовершеннолетний водитель устроил в Кулебаках смертельное ДТП

Последствия ДТП в Кулебаках
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Несовершеннолетний водитель устроил в Кулебакском районе ДТП, где погиб пассажир. Об этом сообщили в областном ГУ МВД РФ.
ДТП произошло 24 ноября около 04:00 на трассе Владимир - Муром – Арзамас.
Находящийся за рулем ВАЗа несовершеннолетний водитель съехал с трассы в кювет, где машина перевернулась.
В результате один пассажир автомобиля погиб, водитель и еще один пассажир получили ранения. Пострадавших доставили в больницу, где они находятся в состоянии средней степени тяжести.
В МВД уточнили, что водитель был без прав управления автомобилем.
Напомним, что 11 ноября в Кулебаках произошло еще одно ДТП с погибшим молодым человеком.
Тогда за рулем ВАЗа находился 20-летний молодой человек без прав управления автомобилем. Водитель, врезавшись в дерево – погиб. Одному из пассажиров — 17-летнему подростку, потребовалась госпитализация, а еще один 19-летний пассажир доставлен в больницу с сотрясением головного мозга.
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