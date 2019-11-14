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Происшествия

Несовершеннолетний водитель устроил в Кулебаках смертельное ДТП

24 ноября 2019 14:10  [71] Происшествия
Последствия ДТП в Кулебаках

Последствия ДТП в Кулебаках

Фото: С сайта ГУ МЧС

Несовершеннолетний водитель устроил в Кулебакском районе ДТП, где погиб пассажир. Об этом сообщили в областном ГУ МВД РФ.

ДТП произошло 24 ноября около 04:00 на трассе Владимир - Муром – Арзамас.

Находящийся за рулем ВАЗа несовершеннолетний водитель съехал с трассы в кювет, где машина перевернулась.

В результате один пассажир автомобиля погиб, водитель и еще один пассажир получили ранения. Пострадавших доставили в больницу, где они находятся в состоянии средней степени тяжести.

В МВД уточнили, что водитель был без прав управления автомобилем.

Напомним, что 11 ноября в Кулебаках произошло еще одно ДТП с погибшим молодым человеком.

Тогда за рулем ВАЗа находился 20-летний молодой человек без прав управления автомобилем. Водитель, врезавшись в дерево – погиб. Одному из пассажиров — 17-летнему подростку, потребовалась госпитализация, а еще один 19-летний пассажир доставлен в больницу с сотрясением головного мозга.

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Теги:
ДТП МВД
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