Болельщики воронежского "Факела" после проигрыша ФК "НН" напали на своих игроков (ВИДЕО)

Драка на поле в Воронеже
Фото:
Болельщики воронежского "Факела" после проигрыша ФК "НН" выбежали на поле и набросились на своих игроков, пытаясь их избить. Информация об этом размещена на сайте ФНЛ.
Встреча 25-го тура первенства ФНЛ состоялась в Воронеже 24 ноября и завершилась поражением хозяев поля со счетом 0:2.
Видео драки разместили пользователи соцсети, сидевшие на трибунах.
На кадрах видно, как группа болельщиков "Факела", ломая ограждение, выбегает на поле и нападает (видео) на своих игроков. Болельщики с трибун подбадривают зачинщиков криками "Давай!". Между участниками инцидента происходит драка.
Диктор несколько раз просит "в целях безопасности прекратить безобразие", но находящиеся на поле болельщики продолжают нападение.
Нападавших пытаются удалить с поля арбитр и сотрудники стадиона. Позже к ним присоединяются сотрудники полиции, которые уводят с поля зачинщиков драки.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+