Болельщики воронежского "Факела" после проигрыша ФК "НН" напали на своих игроков (ВИДЕО) Происшествия

Драка на поле в Воронеже Фото: Соцсеть

Болельщики воронежского "Факела" после проигрыша ФК "НН" выбежали на поле и набросились на своих игроков, пытаясь их избить. Информация об этом размещена на сайте ФНЛ.

Встреча 25-го тура первенства ФНЛ состоялась в Воронеже 24 ноября и завершилась поражением хозяев поля со счетом 0:2.

Видео драки разместили пользователи соцсети, сидевшие на трибунах.

На кадрах видно, как группа болельщиков "Факела", ломая ограждение, выбегает на поле и нападает (видео) на своих игроков. Болельщики с трибун подбадривают зачинщиков криками "Давай!". Между участниками инцидента происходит драка.

Диктор несколько раз просит "в целях безопасности прекратить безобразие", но находящиеся на поле болельщики продолжают нападение.

Нападавших пытаются удалить с поля арбитр и сотрудники стадиона. Позже к ним присоединяются сотрудники полиции, которые уводят с поля зачинщиков драки.