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Спорт

ФК "НН" одержал победу над воронежским "Факелом" в первенстве ФНЛ

24 ноября 2019 12:47  [59] Спорт

Фото: С сайта ФК НН

ФК "НН" одержал победу над воронежским "Факелом" в первенстве ФНЛ. Об этом сообщается на сайте ФК "НН".

Встреча 25-го тура первенства ФНЛ состоялась в Воронеже 24 ноября и завершилась поражением хозяев со счетом 0:2.

"До 75 минуте играли хорошо. И моменты у нас были. Вот самим футболистам не жалко своего труда? Столько пахать, чтобы дать себе забить?! По традиции все "стандарты" в наши ворота очень опасны. Опять нам забили с углового. И опять не разобрались в своей штрафной, оставили игрока одного, пропустили гол… Что это? Потеря концентрации? Усталость? Я скажу так: нужна ответственность!", - сказал по итогам матча главный тренер "Факела" Владимир Бесчастных.

"В чем причина? Прежде всего, в нехватке мастерства", - добавил он.

Главный тренер ФК "НН" Роберт Евдокимов, в свою очередь считает, что нижегородская команда могла бы показать "более качественный футбол".

"В таких играх, на таком тяжелом поле на первый план выходят не мастерство, не техника и тактика, а бойцовские качества и желание победить, что мы сегодня и продемонстрировали. Наша команда, конечно, мастеровитее и при других обстоятельствах показала бы более качественный футбол. Но мы заслужили эту победу. Она нам была очень нужна", - отметил Роберт Евдокимов.

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