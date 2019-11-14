Экс-сотрудников администрации Канавинского района обвиняют в вымогательстве Бизнес

Экс-сотрудников администрации Канавинского района обвиняют в вымогательстве. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 25 ноября 2019 года, в районный суд направлено уголовное дело в отношении двух экс-чиновников – начальника отдела развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Канавинского района областного центра, его подчиненного и их знакомой, обвиняемых в вымогательстве денежных средств, принадлежащих предпринимателям.

По версии следствия в период с августа 2014 года по сентябрь 2015 года злоумышленники в составе группы лиц по предварительному сговору совершили вымогательство денежных средств, принадлежащих 4 предпринимателям малого бизнеса, путем создания препятствий в осуществлении ими предпринимательской деятельности на территории Канавинского района.

В целях придания видимости законности действий и сокрытия своей преступной деятельности экс-чиновник создал некоммерческое партнерство "Ассоциация предпринимателей и предприятий" Канавинского района, которое позиционировал как созданное и действующее при администрации района, определив его месторасположение в одном из кабинетов администрации района. Возглавила Ассоциацию нижегородка, знакомая чиновника, а один из его подчиненных вел юридическое сопровождение.

Индивидуальные предприниматели должны были вступить в Ассоциацию, заплатив взнос – "пожертвование" и в дальнейшем ежемесячно производить оплату под видом "благотворительности".

В случае отказа вступить в партнерство, организовывались проверочные мероприятия в отношении торговых объектов индивидуальных предпринимателей.

Вступить в Ассоциацию стоило 3 тысячи рублей, а ежемесячные взносы составляли 5 тысяч рублей.

В результате незаконных действий индивидуальным предпринимателям причинен ущерб на сумму более 190 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что организованная преступная группа из Самарской области производила алкоголь в Нижнем Новгороде.

Организатор снял нежилое помещение в Канавинском районе, за которое ежемесячно платил; оборудовал техникой, сырьем, тарой и материалами. Суд назначил двум "предпринимателям" наказание – 3 года 4 месяца и 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима, соответственно.