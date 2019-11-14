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Общество

Четыре нижегородские школы олимпийского резерва передадут в собственность области

25 ноября 2019 12:02  [45] Общество

Четыре нижегородские школы олимпийского резерва планируется передать в собственность области. Об этом сообщается в проекте решения Думы Нижнего Новгорода, решение депутаты примут на заседании 27 ноября 2019 года.

Так в региональную собственность передаются:

- спортивная школа олимпийского резерва № 16 по художественной гимнастике (ул. Ульянова, 12) с имуществом, в том числе нежилое помещение и движимое имущество балансовой стоимостью 5 млн рублей (остаточная стоимость на 1 ноября этого года с учетом амортизации – 83,9 тысяч рублей).

- нижегородская спортивная школа олимпийского резерва по гребному спорту (ул. Донецкая, 5) с имуществом, в т.ч. нежилое помещение по ул. Донецкой, три земельных участка и пять нежилых зданий по набережной Гребного канала, движимое имущество балансовой стоимостью – 20,8 млн рублей (остаточная на 1 ноября – 884,7 тысяч рублей).

- спортивная школа олимпийского резерва по ледовым видам спорта (пр. Гагарина, 29) с движимым имуществом балансовой стоимостью 2,6 млн рублей (остаточная стоимость  – 191,1 тысяч рублей).

- спортивная школа олимпийского резерва по современному пятиборью и конному спорту (ул. Овражная, 62) с имуществом, в том числе здание и земельный участок по пр. Гагарина, 25а и иное движимое имущество балансовой стоимостью 9,7 млн рублей (остаточная - 213 тысяч рублей).

Согласно документу, передача зданий необходима для "совершенствования и улучшения системы подготовки спортивного резерва региона и создания условий для подготовки высококвалифицированных спортсменов".

Инициатором передачи выступило министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Напомним, что постоянная комиссия думы Нижнего Новгорода по имуществу и земельным отношениям на заседании 21 ноября 2019 года одобрила передачу из муниципальной в собственность Нижегородской области недостроенного ФОКа на проспекте Кораблестроителей в Сормовском районе.

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