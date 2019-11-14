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Общество

Комиссия Гордумы одобрила передачу ФОКа на пр.Кораблестроителей в собственность региона

21 ноября 2019 16:45  [71] Общество
Комитет Гордумы одобрил передачу ФОКа на пр.Кораблестроителей в собственность региона

Комитет Гордумы одобрил передачу ФОКа на пр.Кораблестроителей в собственность региона

Фото: НИА Нижний Новгород

Постоянная комиссия думы Нижнего Новгорода по имуществу и земельным отношениям на заседании 21 ноября 2019 года одобрила передачу из муниципальной в государственную собственность Нижегородской области недостроенного ФОКа на проспекте Кораблестроителей в Сормовском районе. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Площадь передаваемого земельного участка, где находится стройка и расположенного в районе домов №№ 42, 44, 45/1 по проспекту Кораблестроителей, составляет 30 тысяч кв. м.

Напомним, что передача ФОКа позволит заключить договор с областной компанией "Нижегородстройзаказчик", которая продолжит строительство.

Теперь вопрос о передаче недостроенного ФОКа на проспекте Кораблестроителей в областную собственность будет рассматриваться городской думой на заседании 27 ноября. Как пояснил председатель комиссии по имуществу и земельным отношениям Кирилл Лазорин, документы по передаче в областную собственность недостроенного ФОКа на улице Родионова в настоящее время находятся в работе.

СПРАВКА:
Степень готовности ФОКа на проспекте Кораблестроителей (строительство начато в 2014 году и должно было завершится в 2016 году) в настоящее время составляет 10%. Причиной заморозки стройки на уровне нулевого цикла стали финансовые проблемы у организации, которая занималась строительством объекта. Сейчас соглашение с ней расторгнуто.

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