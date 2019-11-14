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Общество

Развитие проекта по зарядке гаджетов в метро под вопросом: вандалы ломают стенды

25 ноября 2019 12:54  [120] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дальнейшее развитие проекта по зарядке гаджетов в нижегородском метро требует проработки ряда моментов. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в МП "Нижегородское метро".

В частности, требуется усиление антивандальных характеристик стендов.

"К сожалению, некоторые пользователи небрежно отнеслись к предоставленной услуге, что привело к поломке стоек для зарядки", - пояснили в ведомстве.

Стенды для зарядки гаджетов установили в метрополитене Нижнего Новгорода в октябре. Они расположены на платформе станции "Московская" и в вестибюле станции "Горьковская". С их помощью за время ожидания поезда пассажиры могут зарядить устройство примерно на 20%.

Стенды установлены в качестве эксперимента до 1 ноября 2019 года с целью изучения потребительского спроса. Однако, сейчас, по информации предприятия, эксплуатация стендов все еще находится в тестовом режиме. Между тем, в метрополитене отметили, что "пассажиры подземки положительно оценили нововведение".

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