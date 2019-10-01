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Общество

Стенды для зарядки гаджетов установили в нижегородском метро

10 октября 2019 12:02  [54] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Стенды для зарядки гаджетов установили в метрополитене Нижнего Новгорода. Об этом сообщают нижегородцы в социальных сетях.

Они расположены на платформе станции "Московская" и в вестибюле станции "Горьковская". Как отмечают жители города, за время ожидания поезда можно зарядить устройство примерно на 20%.

В МП "Нижегородское метро" НИА "Нижний Новгород" пояснили, что стенды установлены в качестве эксперимента до 1 ноября 2019 года с целью изучения потребительского спроса.

Окончательное решение о необходимости таких устройств будет принято в ноябре.

Ранее дептранс сообщал, что расходы нижегородского метро в 2 раза выше доходов.

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