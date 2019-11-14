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Происшествия

Водитель сгоревшей в Дзержинске фуры получил тяжелые термические ожоги

25 ноября 2019 13:25  [58] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

Водитель сгоревшей в Дзержинске фуры получил тяжелые термические ожоги. Об этом сообщили в Госинспекции труда в Нижегородской области 25 ноября 2019 года.

Сотрудники инспекции начали расследовать тяжелый несчастный случай, произошедший с 27-летним водителем-экспедитором московской транспортной компании ООО "Транспортная компания "Веста".

В прошлую пятницу агентство сообщало о том, что фура загорелась около железнодорожной станции в Дзержинске. В результате, водитель получил 60% ожогов рук, ног и головы.

После установления причин происшествия материалы расследования будут направлены в московскую государственную инспекцию труда.

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