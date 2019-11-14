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Происшествия

Работнику "Борремфлота" оторвало пальцы: Госинспекция труда начала расследование

25 ноября 2019 13:45  [51] Происшествия

Фото: с сайта google.com/maps, Denis Shiraev

Молодой работник получил тяжелую травму ноги на производстве АО "Борремфлот". Как сообщили в Государственной инспекции труда в Нижегородской области 25 ноября 2019 года, начато расследование тяжелого несчастного случая с 20-летним судовым такелажником.

По данным инспекции, во время работ по перезапасовке стального каната на барабане лебедки нога работника попала между шестеренками в лебедке, в результате чего он получил тяжелую открытую травму в виде отрыва и перелома костей пальцев, а также обширной рваной раны.

В организации проверяется соблюдение норм охраны труда, подготовка и обучение безопасным методам работы, обеспечение средствами индивидуальной защиты (специальной обувью и одеждой). Устанавливаются причины несчастного случая.

Напомним, водитель сгоревшей в Дзержинске фуры получил тяжелые термические ожоги. Госинспекция расследует ЧП.

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