Работнику "Борремфлота" оторвало пальцы: Госинспекция труда начала расследование

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Молодой работник получил тяжелую травму ноги на производстве АО "Борремфлот". Как сообщили в Государственной инспекции труда в Нижегородской области 25 ноября 2019 года, начато расследование тяжелого несчастного случая с 20-летним судовым такелажником.
По данным инспекции, во время работ по перезапасовке стального каната на барабане лебедки нога работника попала между шестеренками в лебедке, в результате чего он получил тяжелую открытую травму в виде отрыва и перелома костей пальцев, а также обширной рваной раны.
В организации проверяется соблюдение норм охраны труда, подготовка и обучение безопасным методам работы, обеспечение средствами индивидуальной защиты (специальной обувью и одеждой). Устанавливаются причины несчастного случая.
Напомним, водитель сгоревшей в Дзержинске фуры получил тяжелые термические ожоги. Госинспекция расследует ЧП.
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