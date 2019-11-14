Последние новости рубрики Происшествия
25 ноября 2019 14:10  [1] СК назвал версии отравления детей в Вадской школе
25 ноября 2019 13:45  [54] Работнику "Борремфлота" оторвало пальцы: Госинспекция труда начала расследование
25 ноября 2019 13:25  [59] Водитель сгоревшей в Дзержинске фуры получил тяжелые термические ожоги
24 ноября 2019 15:00  [268] Болельщики воронежского "Факела" после проигрыша ФК "НН" напали на своих игроков (ВИДЕО)
24 ноября 2019 14:10  [349] Несовершеннолетний водитель устроил в Кулебаках смертельное ДТП
23 ноября 2019 15:23  [405] СК объявил в федеральный розыск нижегородского "вора в законе"
23 ноября 2019 14:41  [454] Пять машин столкнулись на ул. Ярошенко в Нижнем Новгороде
23 ноября 2019 12:37  [344] Московский вокзал в Нижнем Новгороде эвакуировали в связи с подозрением на взрывное устройство
23 ноября 2019 09:26  [819] Астероид размером с Челябинский метеорит приближается к Земле, - Роскосмос
23 ноября 2019 09:15  [536] Тушили более пяти часов: хостел сгорел на ул. Советской в Нижнем Новгороде
Происшествия

СК назвал версии отравления детей в Вадской школе

25 ноября 2019 14:10  [1] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Следователи Нижегородской области организовали проверку обстоятельств отравления учащихся Вадской школы. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

25 ноября 2019 года в Вадскую ЦРБ из местной школы доставили 44 человека, из которых 43 — дети и один — взрослый.

Следователи полагают, что ЧП произошло из-за выброса примеси для определения запаха газа на расположенной рядом со школой газораспределительной станции.

Сейчас правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

По данным на 13:00 тяжелых отравлений не зафиксировано, 23-х детей после обследования и оказания медицинской помощи отправили домой, остальных продолжают обследовать.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph