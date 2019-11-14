СК назвал версии отравления детей в Вадской школе Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Следователи Нижегородской области организовали проверку обстоятельств отравления учащихся Вадской школы. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

25 ноября 2019 года в Вадскую ЦРБ из местной школы доставили 44 человека, из которых 43 — дети и один — взрослый.

Следователи полагают, что ЧП произошло из-за выброса примеси для определения запаха газа на расположенной рядом со школой газораспределительной станции.

Сейчас правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

По данным на 13:00 тяжелых отравлений не зафиксировано, 23-х детей после обследования и оказания медицинской помощи отправили домой, остальных продолжают обследовать.