СК назвал версии отравления детей в Вадской школе

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Следователи Нижегородской области организовали проверку обстоятельств отравления учащихся Вадской школы. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
25 ноября 2019 года в Вадскую ЦРБ из местной школы доставили 44 человека, из которых 43 — дети и один — взрослый.
Следователи полагают, что ЧП произошло из-за выброса примеси для определения запаха газа на расположенной рядом со школой газораспределительной станции.
Сейчас правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
По данным на 13:00 тяжелых отравлений не зафиксировано, 23-х детей после обследования и оказания медицинской помощи отправили домой, остальных продолжают обследовать.
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