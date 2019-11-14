Более 13 килограммов насвая изъяли полицейские у продавцов Канавинского рынка Происшествия

Фото: пресс-служба УМВД России по Нижнему Новгороду

Более 13 килограммов насвая изъяли полицейские у продавцов Канавинского рынка. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду, табачную смесь продавали уроженцы республик ближнего зарубежья.

В ходе проверки из незаконного оборота было изъято более 13 кг табачной смеси и 23 сим-карты сотовой связи.

В отношении лиц, допустивших нарушение норм законодательства Российской Федерации, составлены протоколы об административных правонарушениях за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения, несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями, заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи неуполномоченным лицом, нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию и несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности.



Ранее сообщалось, что житель Дзержинска создал домашнюю наркооранжерею.