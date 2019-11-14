Последние новости рубрики Происшествия
25 ноября 2019 15:47  [124] Более 13 килограммов насвая изъяли полицейские у продавцов Канавинского рынка
25 ноября 2019 15:13  [71] Упрдор Москва-Нижний Новгород нарушило закон при ремонте трассы М-7 "Волга", - ФАС
25 ноября 2019 14:10  [123] СК назвал версии отравления детей в Вадской школе
25 ноября 2019 13:45  [102] Работнику "Борремфлота" оторвало пальцы: Госинспекция труда начала расследование
25 ноября 2019 13:25  [127] Водитель сгоревшей в Дзержинске фуры получил тяжелые термические ожоги
24 ноября 2019 15:00  [281] Болельщики воронежского "Факела" после проигрыша ФК "НН" напали на своих игроков (ВИДЕО)
24 ноября 2019 14:10  [364] Несовершеннолетний водитель устроил в Кулебаках смертельное ДТП
23 ноября 2019 15:23  [416] СК объявил в федеральный розыск нижегородского "вора в законе"
23 ноября 2019 14:41  [460] Пять машин столкнулись на ул. Ярошенко в Нижнем Новгороде
23 ноября 2019 12:37  [351] Московский вокзал в Нижнем Новгороде эвакуировали в связи с подозрением на взрывное устройство
Происшествия

Более 13 килограммов насвая изъяли полицейские у продавцов Канавинского рынка

25 ноября 2019 15:47  [124] Происшествия

Фото: пресс-служба УМВД России по Нижнему Новгороду

Более 13 килограммов насвая изъяли полицейские у продавцов Канавинского рынка. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду, табачную смесь продавали уроженцы республик ближнего зарубежья.

В ходе проверки из незаконного оборота было изъято более 13 кг табачной смеси и 23 сим-карты сотовой связи.

В отношении лиц, допустивших нарушение норм законодательства Российской Федерации, составлены протоколы об административных правонарушениях за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения, несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями, заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи неуполномоченным лицом, нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию и несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности.

Ранее сообщалось, что житель Дзержинска создал домашнюю наркооранжерею.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Новости по теме
21 ноября 2019 15:01  [257] Житель Дзержинска создал домашнюю наркооранжерею
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph