Житель Дзержинска создал домашнюю наркооранжерею Общество

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Житель Дзержинска создал домашнюю наркооранжерею. Как сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области 21 ноября 2019 года, сотрудники полиции изъяли 56 кустов конопли.

27-летний молодой человек был задержан, в его квартире, расположенной в одном из домов по проспекту Циолковского, изъято 56 кустов культивированного каннабиса в горшках, а также пакет с высушенным веществом растительного происхождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры).

Молодой человек не стал отрицать свою вину, для создания наркооранжереи он выделил целую комнату в квартире.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. За совершение подобного преступления предусмотрено наказание: штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы до 2 лет.



Ранее, теплицу с коноплей обнаружили полицейские у жителя Сарова и у жителя Арзамаса.