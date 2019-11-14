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Житель Дзержинска создал домашнюю наркооранжерею. Как сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области 21 ноября 2019 года, сотрудники полиции изъяли 56 кустов конопли.
27-летний молодой человек был задержан, в его квартире, расположенной в одном из домов по проспекту Циолковского, изъято 56 кустов культивированного каннабиса в горшках, а также пакет с высушенным веществом растительного происхождения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры).
Молодой человек не стал отрицать свою вину, для создания наркооранжереи он выделил целую комнату в квартире.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. За совершение подобного преступления предусмотрено наказание: штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы до 2 лет.
Ранее, теплицу с коноплей обнаружили полицейские у жителя Сарова и у жителя Арзамаса.
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