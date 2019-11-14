"В фокусе внимания работа сервиса "Национальные проекты глазами людей", - Глеб Никитин, XIX съезд "Единой России" Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

Съезд партии "Единая Россия" прошел в минувшие выходные в Москве. Главной темой съезда стало переформатирование работы партии в соответствии с электоральными задачами предстоящего избирательного цикла 2020-2021 годов. Как сообщили в НРО партии, на съезде были закреплены решения, в числе которых – обновление программы партии, запуск правозащитного центра на базе партии, создание шести рабочих групп Генсовета партии, а также произведена кадровая ротация.

"Главное в работе партии – быть вместе с людьми, досконально знать запросы людей, их нужды, проблемы, реагировать на них, причем делать это незамедлительно, помогать, объяснять, защищать. Только так в ежедневном режиме общения с людьми вы подтвердите и будете укреплять свою состоятельность, делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать свое лидерство", - подчеркнул президент России Владимир Путин.

Глава государства попросил партийцев сосредоточиться на достижении зримых результатов по всем национальным проектам, чтобы "люди чувствовали позитивные перемены в своей жизни и, что очень важно, сами участвовали в этой совместной работе".

По его словам, главная оценка, ориентир для работы партии – это мнение людей о текущей ситуации, о динамике позитивных изменений во всех сферах, определяющих качество жизни человека.

"Насколько перемены отвечают общественным ожиданиям? Что требуется скорректировать, поправить? Именно такой – включенной, живой – работы ждут люди от любой политической силы, от любой политической партии, и тем более от такой мощной и массовой, как "Единая Россия", и она должна быть для них близким, отзывчивым помощником. Не позволяйте скрывать, заметать под ковер какие бы то ни было недостатки", - указал Путин.

В свою очередь председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что "Единая Россия" на предстоящих в 2020-2021 годах выборах должна показать лучший результат и сохранить политическое лидерство в стране. Он также заявил, что лично возглавит комиссию по подготовке новой партийной программы.

"В каждом регионе должна быть своя команда из местных лидеров и экспертов, которая будет координировать такую работу по подготовке изменений в программу, новой программы, а на федеральном уровне этим буду руководить я лично. Возглавлю программную комиссию партии", - сказал он.

Еще одно решение съезда касалось создания в составе Генерального совета "Единой России" шести рабочих групп. Каждый из членов Генсовета войдет в одну из таких групп, будет участвовать в ее деятельности и нести персональную ответственность за результат.

Сопредседателем рабочей группы Генсовета партии по реализации национальных проектов был назначен губернатор Нижегородской области, секретарь НРО "Единой России" Глеб Никитин.

"Выступая на съезде партии, президент России Владимир Владимирович Путин отметил необходимость сосредоточиться на реализации национальных проектов, чтобы люди чувствовали позитивные перемены в своей жизни и сами участвовали в этой совместной работе. "Единая Россия" - станет важным инструментом контроля за тем, чтобы воля и мнения людей не искажались и учитывались всеми уровнями власти", - сказал глава региона.

Он отметил, что важно максимально широко использовать механизмы обратной связи с гражданами. "В фокусе внимания рабочей группы Генсовета по реализации нацпроектов работа сервиса "Национальные проекты глазами людей". Он позволит людям лучше понять, как национальные проекты будут влиять на жизнь в конкретном населённом пункте. Кроме этого благодаря таким инструментам граждане смогут повлиять на то, чтобы в рамках нацпроектов делалось что-то по-настоящему нужное и важное для них. Партия должна помогать исполнительной власти и защищать людей в части учета их мнений и воли. В этой работе недопустимо равнодушие", - сказал Глеб Никитин.

Также на съезде был представлен новый формат работы общественных приемных "Единой России", где любой желающий сможет узнать о реализации партпроектов или вступить в партию.

Кроме того, на съезде запущен в работу правозащитный центр партии, который позволит усилить работу по защите прав граждан. Связаться с центром будет возможно через ближайшую общественную приемную партии.

Помимо этого, принято решение о проведении конкурса для блогеров и журналистов с 1 января 2020 года.

Другие решения съезда касались кадровых изменений в партийных органах. Так, была проведена плановая ротация в составе Генерального совета партии, его президиума, высшего совета партии, добавили в НРО "Единой России".