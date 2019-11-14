Стратегическая сессия по развитию киноиндустрии стартовала на стадионе "Нижний Новгород" Культура и отдых

Фото: Юлия Горшкова

Стратегическая сессия по развитию киноиндустрии стартовала на стадионе "Нижний Новгород". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Мероприятие проходит в рамках подготовки к 800-летию города. Сессия собрала порядка 40 участников: режиссеров игровых и документальных фильмов, операторов и сценаристов, пиарщиков и продюсеров, студентов и преподавателей. Совместно с федеральными экспертами они начали работу над созданием дорожной карты, которая должна стать путеводителем по улучшению индустрии в регионе.

"Развитие киноиндустрии важно для региона. Во-первых, исторически область являлась площадкой для реализации масштабных проектов. Во-вторых, мы сейчас принимаем различные фестивали – "Горький fest", "Realist Web Fest", организуем "Ночь кино" и "КиноМай". Мы участвуем в национальном проекте "Культура", открываем кинозалы по всей области. Тем не менее, индустрия развита не так широко и эффективно, как хотелось бы", - считает заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов.

"У нас до сих пор правильно не работает система рибейтов, город не используется в должной мере как съемочная площадка для крупных проектов. Мы хотим изменить ситуацию и благодаря грядущему 800-летию дать импульс индустрии, чтобы местные команды эффективно использовали поддержку государства и существующие ресурсы и производили востребованный материал", - добавил он.

В первый день участники формулировали инициативы, классифицировали их и объекты, работающие в индустрии, определяли взаимодействие между ними, обсуждали идеи. Понимание этих процессов заложит фундамент для создания дорожной карты.

"Двухдневная сессия создана для того, чтобы в регионе появилась реальная программа действий. Сообщество должно договориться, как оно будет двигаться на протяжении нескольких лет. Именно нижегородцы создают карту, а приглашенные эксперты помогают им, дополняя местные инициативы. Дорожная карта актуальна на 2-3 года, на более далекие горизонты планировать бессмысленно", - сказал модератор мероприятия, киноэксперт Олег Иванов.

"Успешный опыт реализации дорожных карт есть в Якутии, Тюмени, Башкортостане. Два года назад подобная сессия проходила в Калмыкии, и она повлекла реальные изменения. Дорожная карта – это серьезный шанс для развития сообщества и его оформления благодаря сессии", - подытожил он.

В качестве приглашенных экспертов в стратегической сессии приняли участие исполнительный директор молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин, исполнительный продюсер Art Pictures Vision Cергей Маевский, продюсер фестиваля "Горький fest" Оксана Михеева, генеральный продюсер и основатель компании Park Production Дмитрий Добужинский, документалист и сценарист Евгений Григорьев, член правления Гильдии неигрового кино Владимир Бажин.

Также в первый день прошел public talk "Кино в Нижнем", на котором презентовали флагманские проекты региона: художественный фильм Павла Хвалеева "Масачусец и мост" по мотивам фантастической повести Игоря Преображенского, сериал "На дне" и документальный фильм о Нижегородской Ярмарке. Эксперты оценили их и обсудили лучшие практики развития регионального кино.

"Нижегородские киноделы давно друг друга знают, вопрос в том, что необходимы консолидированные масштабные действия. Чтобы делать что-то серьезное, не хватает опыта. В Нижнем Новгороде не хватает также знаний для создания киноиндустрии как бизнеса. У нас, в основном, художники, а примеры, когда люди занимаются бизнесом, единичны. Мало команд, которые организуют бизнес на съемках. На сессии мы и можем получить необходимый опыт от экспертов, а договориться между собой мы всегда сумеем", - поделился нижегородский режиссер Борис Казанцев.

"За последние несколько месяцев благодаря мероприятиям к 800-летию взаимодействие с властью улучшилось в разы. Оно, по моему мнению, вообще как раз появилось. Появился интерес, как у художников, так и у власти. Начинают находиться точки соприкосновения. Нас слушают, мы понимаем, что можем быть полезны. Ощущение возможных изменений в городе очень вдохновляет", - отметил режиссер.

Стратегическая сессия определит возможности и ограничения для развития кино в регионе; производства фильмов и сериалов, их прокат; создание кинокомиссии для работы с внешними студиями; меры регулирования и поддержки со стороны государства. Итоговым документом станет разработанная участниками сессии дорожная карта, определяющая на ближайшие 2-3 года совместные действия государства, бизнеса и профессионального сообщества по развитию региональной киноиндустрии.