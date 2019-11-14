Последние новости рубрики Политика
25 ноября 2019 17:51  [94] "Желаю Роману Любарскому больших успехов на новом ответственном направлении", - Ольга Щетинина
25 ноября 2019 17:26  [78] "Преград в общении избирателей и депутатов быть не должно", - Вадим Булавинов
25 ноября 2019 17:06  [143] Роман Любарский покинул пост министра внутренней политики Нижегородской области
25 ноября 2019 16:10  [121] "В фокусе внимания работа сервиса "Национальные проекты глазами людей", - Глеб Никитин, XIX съезд "Единой России"
24 ноября 2019 15:57  [133] "Единая Россия" сегодня должна быть авангардом изменений, работать открыто и прозрачно", - Наталья Назарова
24 ноября 2019 15:38  [104] "Единая Россия" обозначила новые подходы и приоритеты в работе партии
24 ноября 2019 09:28  [186] "Мама - самый дорогой и надежный человек для каждого из нас", - Евгений Лебедев
23 ноября 2019 19:24  [327] Губернатор Нижегородской области вошел в состав президиума Генерального совета "Единой России"
23 ноября 2019 18:12  [479] Глеб Никитин назначен сопредседателем рабочей группы Генерального совета ЕР по реализации нацпроектов
21 ноября 2019 14:15  [609] Советник главы Нижнего Новгорода Ирина Тарасова возглавила ЕЦМЗ
Политика

"Преград в общении избирателей и депутатов быть не должно", - Вадим Булавинов

25 ноября 2019 17:26  [78] Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

Депутат Госдумы от Нижегородской области Вадим Булавинов прокомментировал итоги XIX Съезда партии "Единая Россия".

"На съезде было затронуто немало важных вопросов, которые могут стать определяющими в нашей совместной работе на ближайшие годы. Конечно, главное политическое событие, на которое был взят курс – это выборы в Госдуму в 2021 году. Чтобы показать хороший результат, необходимо уже сейчас сформировать четкую позицию, которую мы представим избирателям. Мы должны понимать, с чем мы пойдем на выборы, что мы в силах сделать для улучшения качества жизни жителей страны", - сказал депутат Государственной Думы Вадим Булавинов.

Депутат отметил, что любая партия создается и развивается только с одной целью – привлечь как можно больше граждан к участию в политической и экономической деятельности. И здесь немалую роль играют встречи с гражданами, которые должны проводить депутаты всех уровней. Для этого есть общественные приемные.

"Я уверен, что у людей должна быть возможность прийти к депутату от своего округа, обратиться с проблемой или предложением и получить необходимую помощь. Мы должны и дальше работать в этом направлении. Преград в общении избирателей и депутатов быть не должно", - подчеркнул Вадим Булавинов.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph