"Преград в общении избирателей и депутатов быть не должно", - Вадим Булавинов Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

Депутат Госдумы от Нижегородской области Вадим Булавинов прокомментировал итоги XIX Съезда партии "Единая Россия".

"На съезде было затронуто немало важных вопросов, которые могут стать определяющими в нашей совместной работе на ближайшие годы. Конечно, главное политическое событие, на которое был взят курс – это выборы в Госдуму в 2021 году. Чтобы показать хороший результат, необходимо уже сейчас сформировать четкую позицию, которую мы представим избирателям. Мы должны понимать, с чем мы пойдем на выборы, что мы в силах сделать для улучшения качества жизни жителей страны", - сказал депутат Государственной Думы Вадим Булавинов.

Депутат отметил, что любая партия создается и развивается только с одной целью – привлечь как можно больше граждан к участию в политической и экономической деятельности. И здесь немалую роль играют встречи с гражданами, которые должны проводить депутаты всех уровней. Для этого есть общественные приемные.

"Я уверен, что у людей должна быть возможность прийти к депутату от своего округа, обратиться с проблемой или предложением и получить необходимую помощь. Мы должны и дальше работать в этом направлении. Преград в общении избирателей и депутатов быть не должно", - подчеркнул Вадим Булавинов.