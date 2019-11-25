Глеб Никитин заявил об усилении контроля над недобросовестными подрядчиками в Нижегородской области Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил об усилении контроля над недобросовестными подрядчиками по строительству соцобъектов в Нижегородской области. В ходе оперативного совещания с членами регионального правительства 25 ноября 2019 года он предложил включать их в "черный список".

Глава региона привел в пример Первомайск, где муниципалитет расторг договор со срывавшей сроки строительства детского сада компанией.

"Дайте, пожалуйста, свои предложения по борьбе с недобросовестными компаниями", - обратился Глеб Никитин к руководителю Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области Ленару Шафигуллину.

Напомним, в сентябре 2019 года Глеб Никитин давал поручение в отношении компаний, занимающихся строительством и капремонтом жилья.

"Важно, чтобы подрядчики понимали свою ответственность и осознанно не шли на нарушения. Конкурентная борьба на этапе торгов не должна приводить к срыву сроков по ремонту или строительству конкретных объектов. От этого зависит благополучие людей",- сказал Глеб Никитин.

Глава региона обратился к руководителю нижегородского УФАС РФ Ленару Шафигуллину с просьбой активизировать совместную работу по ведению реестра недобросовестных поставщиков. Также Глеб Никитин поручил министерству ЖКХ и энергетики региона к следующему оперативному совещанию подготовить справочную информацию для подрядчиков о том, как нужно готовиться к торгам, исходя из актуальных требований законодательства.

Напомним, в сентябре прошлого года Глеб Никитин договорился с правительством РФ о выделении 88 млн рублей на создание в регионе новых мест в яслях. В перечень объектов были дополнительно включены новые корпуса в детском саду №34 на 100 мест в Арзамасе и в детском саду "Березка" на 80 мест в Первомайске.