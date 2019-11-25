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Общество

"ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" подвел итоги конкурса "Чистый взгляд"

26 ноября 2019 11:37  [105] Общество

Фото: пресс-служба "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ") при поддержке администрации Кстовского района подвел итоги Конкурса детского рисунка на экологическую тематику "Чистый взгляд". Мероприятие проходило во Дворце культуры нефтехимиков Кстова 23 ноября 2019 года, рассказали в пресс-службе компании.

Более 250 творческих работ, посвященных природе родного края, представили учащиеся 1-4 классов города Кстово и Кстовского района на рассмотрение конкурсной комиссии.

Все финалисты получили дипломы за участие в конкурсе и красочные энциклопедии, рассказывающие о разных видах животных и растений. Главным подарком стало выступление балета "Маугли" в исполнении артистов Нижегородского Камерного музыкального театра имени В.Т. Степанова.

Конкурс детского рисунка "Чистый взгляд" проводится компанией ЛУКОЙЛ уже 10 лет. В Нижегородской области он проходит в третий раз и положительно зарекомендовал себя. В компании подчеркнули, что конкурс мотивирует детей на развитие творчества и воспитывает бережное отношение к родному краю.

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